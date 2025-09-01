Илиан Илиев: Трябва да играем умно и със сигурност трябва да покажем футбол

Селекционерът на българския национален отбор - Илиан Илиев, говори при събирането на футболистите преди старта на световните квалификации. "Лъвовете" стартират с домакинство срещу европейския шампион Испания в четвъртък, 4 септември, от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

“Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно", започна Илиев.

"Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на “Васил Левски”. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие", добави той.

"Всеки един добър футболист липсва. И Филип е помагал на отбора, съжалявам за него. Говорихме с него, казахме му ситуацията. Той има огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но при него тези бюрократични неща попречиха. Той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември”, завърши Илиев.