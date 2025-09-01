Новини
Илиан Илиев: Трябва да играем умно и със сигурност трябва да покажем футбол

Илиан Илиев: Трябва да играем умно и със сигурност трябва да покажем футбол

1 Септември, 2025 19:30 483 6

  • илиан илиев-
  • испания-
  • футбол-
  • национален отбор

Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие

Илиан Илиев: Трябва да играем умно и със сигурност трябва да покажем футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор - Илиан Илиев, говори при събирането на футболистите преди старта на световните квалификации. "Лъвовете" стартират с домакинство срещу европейския шампион Испания в четвъртък, 4 септември, от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

“Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно", започна Илиев.

"Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на “Васил Левски”. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие", добави той.

"Всеки един добър футболист липсва. И Филип е помагал на отбора, съжалявам за него. Говорихме с него, казахме му ситуацията. Той има огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но при него тези бюрократични неща попречиха. Той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември”, завърши Илиев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    оооо....моля се да ни съжалят и да не ни бухат с много/ от друга страна ако ни бият с 5-6 гола разлика , може и някой да се засрами

    19:36 01.09.2025

  • 2 Специалиста

    7 1 Отговор
    Илиане, айде да не се изхвърляме. След като нашите тичат едно полувреме подир испанците и отнесат 3 гола, второто полувреме, испанците ще разхождат топката, а нашите "лъвчета" ще гледат към таблото и ще се молят оня в черно да свири края на тази трагедия.

    19:38 01.09.2025

  • 3 ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ 7406087068

    3 1 Отговор
    Посибле тио соло у ту фантазия

    19:58 01.09.2025

  • 4 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Ще играем ганкиното хоро. 🤣🤣🤣

    20:25 01.09.2025

  • 5 Унуфриий

    3 0 Отговор
    Ние сме много по добри но по душа. 😅

    20:29 01.09.2025

  • 6 ВарнаГларуса

    4 0 Отговор
    на тоя смешник само пари са му в главата.

    20:33 01.09.2025

