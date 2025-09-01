Филип Кръстев официално подсили тим от Чемпиъншип

Филип Кръстев официално е ново попълнение на отбора от Чемпиъншип Оксфорд Юнайтед. Английският клуб привлече българския национал под наем от Ломел за сезон 2025/2026.

23-годишният халф има над 20 участия за националния отбор на България и вече е натрупал ценен опит с престои в Левски София, Лос Анджелис ФК и миналия сезон в Цволе. В Ередивизие Кръстев записа 6 гола и 6 асистенции в 31 мача, а през януари бе избран за Играч на месеца в първенството след блестящо представяне срещу ПСВ Айндховен.

След подписването Филип Кръстев сподели: „Няма по-добро място за футбол от Англия. Щастлив съм и благодарен, че този трансфер стана факт. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да върви напред. Искам да се предизвиквам ежедневно и да постигаме успехи заедно. Целта ми е да бележа, да създавам положения и да печелим всеки възможен мач.“

Мениджърът на тима Гари Роует допълни: „Филип е играч с чудесни качества и ще внесе много енергия в отбора. Той е креативен, има поглед към гола и може да създава моменти на класа. Убеден съм, че ще даде нов импулс и сме развълнувани да започнем работа с него още през международната пауза.“

Ръководителят на спортните операции Ед Уолдрон също изрази задоволство: „Работихме усилено през цялото лято, за да намерим подходящия играч за тази позиция. Филип е изключително попълнение, което напълно отговаря на профила, който търсихме. Миналия сезон той беше сред най-интересните футболисти в Нидерландия и сме щастливи, че успяхме да го привлечем.“