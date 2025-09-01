Новини
Спорт »
Световен футбол »
Филип Кръстев официално подсили тим от Чемпиъншип

Филип Кръстев официално подсили тим от Чемпиъншип

1 Септември, 2025 18:59 379 1

  • филип кръстев-
  • чемпиъншип-
  • оксфорд юнайтед-
  • футбол-
  • ломел

Английският клуб привлече българския национал под наем от Ломел за сезон 2025/2026

Филип Кръстев официално подсили тим от Чемпиъншип - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Филип Кръстев официално е ново попълнение на отбора от Чемпиъншип Оксфорд Юнайтед. Английският клуб привлече българския национал под наем от Ломел за сезон 2025/2026.

23-годишният халф има над 20 участия за националния отбор на България и вече е натрупал ценен опит с престои в Левски София, Лос Анджелис ФК и миналия сезон в Цволе. В Ередивизие Кръстев записа 6 гола и 6 асистенции в 31 мача, а през януари бе избран за Играч на месеца в първенството след блестящо представяне срещу ПСВ Айндховен.

След подписването Филип Кръстев сподели: „Няма по-добро място за футбол от Англия. Щастлив съм и благодарен, че този трансфер стана факт. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да върви напред. Искам да се предизвиквам ежедневно и да постигаме успехи заедно. Целта ми е да бележа, да създавам положения и да печелим всеки възможен мач.“

Мениджърът на тима Гари Роует допълни: „Филип е играч с чудесни качества и ще внесе много енергия в отбора. Той е креативен, има поглед към гола и може да създава моменти на класа. Убеден съм, че ще даде нов импулс и сме развълнувани да започнем работа с него още през международната пауза.“

Ръководителят на спортните операции Ед Уолдрон също изрази задоволство: „Работихме усилено през цялото лято, за да намерим подходящия играч за тази позиция. Филип е изключително попълнение, което напълно отговаря на профила, който търсихме. Миналия сезон той беше сред най-интересните футболисти в Нидерландия и сме щастливи, че успяхме да го привлечем.“


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    2 0 Отговор
    Левскарската пропаганда се захласва по всеки левскар, прекрачил границата, независимо до колко нищожен отбор се е добрал.

    19:07 01.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ