Рекордната покупка на Ливърпул: Готов съм да се завърна, искам да спечеля всичко

Новият на Ливърпул и рекордна покупка в цялата история на Висшата лига Александър Исак даде своите първи думи, след като официално се присъедини към мърсисайдци. Нападателят бе привлечен от Нюкасъл за сумата от 125 милиона паунда.

"Чувствам се невероятно. Беше дълго пътешествие, за да бъда тук. Но съм много щастлив да бъда част от този отбор, от този клуб и всичко, което представлява. Това е нещо, от което съм горд и гледам напред. Просто съм щастлив, че стана и мога да се върна към работа. Чакам да видя моите съотборници и феновете и да се завърна", заяви той.

"Искам да спечеля всичко. Да, това е. Мисля, че имам много да дам и че мога много да се подобря. Нападател съм, но винаги искам да давам всичко възможно за отбора, най-вече голове, но много повече от това", добави Александър Исак.