ЦСКА взе решение за Душан Керкез

Душан Керкез остава треньор на ЦСКА. Ръководството на клуба е решило да даде още шанс на наставника, въпреки че днес са били обсъждани варианти за негов заместник на проведената сутринта среща.

В крайна сметка е решено босненецът да проведе лагера в Банско, стартиращ от тази вечер след тренировката на Панчарево.

След паузата на първенство заради световните квалификации на националните отбори ЦСКА приема Септември.