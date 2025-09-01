ЦСКА взе решение за Душан Керкез

Душан Керкез остава треньор на ЦСКА. Ръководството на клуба е решило да даде още шанс на наставника, въпреки че днес са били обсъждани варианти за негов заместник на проведената сутринта среща.
В крайна сметка е решено босненецът да проведе лагера в Банско, стартиращ от тази вечер след тренировката на Панчарево.
След паузата на първенство заради световните квалификации на националните отбори ЦСКА приема Септември.
1 Артилерист
Не пледирам Керкез да бъде сменен сега. Нека му дадат още малко време. Но искам да се търси треньор-футболен педагог-който ще обедини отбора и ще накара футболистите да му вярват, да не се жалят и да се раздават докрай за успеха...
Коментиран от #2
23:23 01.09.2025
2 Последния
До коментар #1 от "Артилерист":Който е бил такъв е паро Никодимов. А и Пената ,той е феноменален! От сегашните тренери ...Иван Иванов е свестен и със съвременни знания. Вали Илиев също.
23:37 01.09.2025
3 Хмм
23:51 01.09.2025
4 България 🇧🇬
23:53 01.09.2025