ЦСКА взе решение за Душан Керкез

1 Септември, 2025 22:28 1 190 4

В крайна сметка е решено босненецът да проведе лагера в Банско, стартиращ от тази вечер след тренировката на Панчарево

Душан Керкез остава треньор на ЦСКА. Ръководството на клуба е решило да даде още шанс на наставника, въпреки че днес са били обсъждани варианти за негов заместник на проведената сутринта среща.

В крайна сметка е решено босненецът да проведе лагера в Банско, стартиращ от тази вечер след тренировката на Панчарево.

След паузата на първенство заради световните квалификации на националните отбори ЦСКА приема Септември.


  • 1 Артилерист

    3 0 Отговор
    Не познавам лично Керкез, но от поведението му на тъча той по-скоро изглежда уплашен, неуверен и объркан. Това несъмнено се отразява и на играчите, защото той не им дава повод, че следват един можещ и решителен водач. Например, когото Ливърпул беше изпаднал в миникриза при Клоп, той не оправда с нищо, а интелигентно и ПО МЪЖКИ ЗАЯВИ: "ТОВА Е МОЙ ПРОБЛЕМ И АЗ ЩЕ СЕ СПРАВЯ С НЕГО"!!! Играчите ги гледат тези интервюта, те са млади хора, бойци на спортния терен и искат да виждат в своя треньор УВЕРЕН И ЗНАЕЩ ВОДАЧ, който ще ги поведе по пътя на победата.
    Не пледирам Керкез да бъде сменен сега. Нека му дадат още малко време. Но искам да се търси треньор-футболен педагог-който ще обедини отбора и ще накара футболистите да му вярват, да не се жалят и да се раздават докрай за успеха...

    Коментиран от #2

    23:23 01.09.2025

  • 2 Последния

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Който е бил такъв е паро Никодимов. А и Пената ,той е феноменален! От сегашните тренери ...Иван Иванов е свестен и със съвременни знания. Вали Илиев също.

    23:37 01.09.2025

  • 3 Хмм

    2 0 Отговор
    какви ли неустойки трябва да получи, стига с тия сърби, първото което правят е да назначат другарчетата си на хранилката, сърбин след сърбин, Бог да го прости Ферарио Спасов, само него включваха докато търсеха нов сърбин

    23:51 01.09.2025

  • 4 България 🇧🇬

    1 0 Отговор
    ДУШАН КЕРКЕЗ НЕГОДНИК ВЪН ОТ ЦСКА 🇧🇬🦁

    23:53 01.09.2025

