Футболист на Левски е бил близо до трансфер в елитен френски тим

2 Септември, 2025 06:30 645 0

"Канарчетата“ са направили опит да привлекат бразилския ляв бек, но до съгласие с ръководството на „сините“ не се е стигнало

Футболист на Левски е бил близо до трансфер в елитен френски тим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от титулярите в Левски - Майкон, е бил близо до трансфер във френския елитен Нант, съобщи „Ouest-France Sports 44“.

Според информацията, „канарчетата“ са направили опит да привлекат бразилския ляв бек, но до съгласие с ръководството на „сините“ не се е стигнало.

Нант е решил да предприеме стъпката за привличането на Майкон в последния ден от трансферния прозорец, а времето е било прекалено малко и до сделка не се е стигнало.


