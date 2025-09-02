Футболист на Левски е бил близо до трансфер в елитен френски тим

Един от титулярите в Левски - Майкон, е бил близо до трансфер във френския елитен Нант, съобщи „Ouest-France Sports 44“.

Според информацията, „канарчетата“ са направили опит да привлекат бразилския ляв бек, но до съгласие с ръководството на „сините“ не се е стигнало.

Нант е решил да предприеме стъпката за привличането на Майкон в последния ден от трансферния прозорец, а времето е било прекалено малко и до сделка не се е стигнало.