Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия към БФС проведе пресконференция в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база, на която бяха разгледани и анализирани няколко дискусионни ситуации от началото на сезона. От комисията отчетоха, че за 53-те изиграни мача в елита дотук са допуснати две важни грешки от страна на ВАР арбитрите.

Първата е от двубоя между Ботев (Пловдив) и Арда, когато е отменен редовен гол на кърджалийци при резултат 1:0. Припомняме, че тогава правата на Васимир Ел-Хатиб, който отговаряше за ВАР, бяха спрени.

Другата е от срещата Септември - Локомотив (София), когато играч на "железничарите" задържа противников футболист в наказателното поле, но не последва отсъждане на дузпа.

Реферите признаха за още един пропуск, който обаче няма как да бъде коригиран, тъй като става въпрос за жълт картон, който води до изгонване на състезател, но ВАР не може да се намесва при подобна ситуация. Тя е от мача Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив), когато Тодор Павлов е санкциониран заради нарушение срещу Бернардо Коуто, а всъщност именно Коуто е извършителят на фала.

След края на анализа на ситуациите думата взе председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, който отговори на въпроси на журналисти. Той разясни как се правят назначенията за всеки кръг и даде оценка на представянето на реферите досега.

“Всеки понеделник Съдийската комисия имаме заседание, там се анализират всички мачове. На база на този анализ се дава оценка на съдиите и се правят назначенията. Смятам, че съдиите се справят добре. Имаме си някои неточности, но това са нормални неща. Що се отнася до декларацията на Ботев (Пд) - ние разговаряхме с ВАР-съдията и смятаме цялата СК, че в такъв тип ситуация - сива, ВАР трябва да подкрепи съдията (б.р червеният картон на Андрей Йорданов). Смятаме, че и жълтият картон беше достатъчен. Обръщаме внимание на съдиите, че ВАР се намесва само в очевидни грешки - в черно-бели грешки.

Има съдии, които са спрени. Покрай този мач се вдигна доста шум, но Васимир не е спрян заради тази ситуация, а заради друга, в която има очевидна грешка.

Смятам, че съдиите се справят добре. Особено младите, имаме още 2 момчета, които вкарахме на по 25 и 26 години. Тези момчета се справят много добре. Все по-често ще ги виждате на мачове с по-голямо значение.

На мен лично не ми се отразяват психологически нападките. Футболният съюз има структури, които могат да вземат мерки спрямо този, който ги изказва. Казваме на съдиите да свирят това, което има. Това е и желанието на президента. Искаме да има равнопоставеност.

Комисията ще обсъдим за промяна на международните съдии - ще го разберете в края на септември.

Декларациите целят да повлияят психически на съдията, да може в дадена ситуация да бъде отсъдена в полза на отбора. Но ние стоим зад всеки един съдия и целим да отсъжда това, което има. И двама ВАР-съдии са достатъчни.

Ние сме комисия от 4 члена. Всеки понеделник се събираме и се правят нарядите според това кой съдия кой мач може да изкара. Правим назначенията четиримата.

Неприятно е, когато един съдия допусне грешка. Второ, искам да кажа, че на момичетата им е малко трудно в Първа лига, защото разликата между женския и мъжкия футбол и между Първа и Втора лига е динамиката и скоростта. Трябва им малък период за психологическа нагласа и ще продължат да си ходят на мачове.

Никой не се обажда. Преди години може да е било практика, но сега ръководството е друго и практиката е друга. По-категоричен не мога да бъда.

Променихме манталитета, не само аз, но и цялата комисия. Второ, това, което президента иска и стои зад съдийството, това дава допълнително спокойствие и самочувствие на съдиите. Смятам, че те се справят добре. Да бъдат по-спокойни и да имат повече самочувствие. 22 години съм в Първа лига, знам какви практика е имало.

По-малък е натискът върху съдиите, като ръководител е по-трудно. Носиш отговорност за всички съдии, а като си съдия носиш отговорност само за себе си.

Нашата роля е да подкрепяме и обучаваме младите съдии. За да могат да се утвърдят и да водят дерби мачове. Оптимист съм, че ще се справят. Вярвам го и го знаем, че ще се справят”, завърши Станислав Тодоров.