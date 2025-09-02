Новини
Спорт »
Бг футбол »
Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна) срещу поддръжка и наем

Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна) срещу поддръжка и наем

2 Септември, 2025 12:23 629 1

  • фратрия-
  • спартак варна-
  • стадион спартак-
  • футбол

Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва

Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна) срещу поддръжка и наем - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак (Варна) и Фратрия продължават сътрудничеството по между си, като този път споразумението им е във връзка със стадиона на "соколите". Отборът от Втора лига ще поддържа съоръжението и ще заплаща наем, в замяна на което ще играе своите домакински срещи там.

Ето какво написаха от Спартак:

"Сътрудничеството между Спартак Варна и Фратрия продължава

След осъществения трансфер на Грънчов, ние и Фратрия продължаваме партньорството си, и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион „Спартак“.

Фратрия ще:

- извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена;
- провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението;
- осигурява човешки ресурс, експертиза и материали;
- заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи.

Така реално Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва.

Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб".


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    Фратрия е отбор на собственика на Березка, досега играеха на стадиона в Албена

    12:44 02.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ