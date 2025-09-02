Новини
Наско Сираков: Левски има изключителен екип, благодаря на феновете, че носеха отбора на раменете си

2 Септември, 2025 14:02 568 11

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим

Наско Сираков: Левски има изключителен екип, благодаря на феновете, че носеха отбора на раменете си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков отправи официално обръщение, в което изказа благодарност към футболистите, треньорския щаб, привържениците и административния екип на клуба. Поводът е един от най-интензивните периоди в съвременната история на Левски, който изигра общо 15 мача от началото на сезона в Лига Европа (4), Лига на конференциите (4) и efbet Лига (7).

Публикуваме обръщението на Наско Сираков без редакторска намеса:

Скъпи колеги, футболисти, треньори и всички от семейството на „Левски“,

Измина един от най-натоварените периоди в съвременната история на клуба. От 10 юли до 31 август „Левски“ изигра 15 официални мача – 8 в Европа и 7 в Първа лига. Подобно натоварване, в толкова кратък отрязък от време, няма аналог в последните десетилетия.

Изтощението за футболистите беше видно – и физически, и емоционално. Мога да се поставя на тяхно място и знам колко тежко им беше в последните два мача преди паузата. Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба.

Този период беше сериозно изпитание и за треньорския щаб. Ако използвам думите на старши треньора ни Хулио Веласкес – с ръка на сърцето казвам: „Левски“ има изключителен спортно-технически екип. Отне време, но резултатите са видими за всички. Благодаря им, че преведоха успешно отбора през този тежък маратон.

Феновете… Не знам дали остана човек в Европа, който да не разбра колко велика е „синята“ публика. В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави – не заради играта на терена, а заради феновете ни. Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост. Приех този поздрав и по-лично, защото съм сред малкото хора, които са усещали и двете крайности – колко силно тази публика може да мрази и колко силно може да обича. Благодаря, че не изоставихте отбора, а го носехте на раменете си – точно когато момчетата имаха най-голяма нужда.

Но днес най-голямата благодарност искам да отправя към хората зад кулисите – към екипа на администрацията. Този маратон изискваше невероятни усилия от тяхна страна. Трудно е човек да си представи каква логистика и организация изисква подобна серия от официални срещи. За мен тези хора са герои. С част от тях сме рамо до рамо от първите дни на най-тежката криза, която клубът ни преживя. Заедно сме минали през много. И можем да си кажем за пореден път – успяхме.

В този екип има хора, които не са почивали от години. Всеки ден са на стадиона, в офисите или на път с отбора. Дават всичко от себе си. Точно както го правят в момента и футболистите на терена. За мен в това се крие истинският успех – в отдадеността на всички нива. И това е разликата между футболен отбор и футболно семейство.

В последните седмици мнозина ме питаха на какво отдавам тази положителна промяна – дали е заради треньора или заради отделни играчи. Трудно е да се отговори, но от опит знам, че успехите на терена се коват много преди първия съдийски сигнал. Ако съблекалнята не е спокойна, ако къщата не е подредена – просто не ти остава време да се фокусираш или да мечтаеш.

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим. И тази къща отново да се превърне в крепост.

Но преди това – приятна почивка на всички, а на националите ни – успех в предстоящите важни мачове!

Наско Сираков,

Председател на Надзорния съвет и

Президент на ПФК „Левски“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пълен смях

    5 3 Отговор
    НОСЕЛИ ГО НА РАМЕНЕТЕ?!?!! 😂🤣🤣🤣😂😂🤣КОЦЕ МАЦА ,БОКО И ШИШИ . ТОВА Е КОЛЕКТИВА .

    14:04 02.09.2025

  • 2 ДПС Подуене 1914

    6 2 Отговор
    Наско Раев пак ще проси пари от феновете.Това е ясно след тази лигава статия.

    14:05 02.09.2025

  • 3 Левски 1914

    4 3 Отговор
    Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ съществува не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ!

    14:15 02.09.2025

  • 4 крадливо мутре

    3 2 Отговор
    твоето щастие е изковано от стотици нещастия причинени от теб

    14:21 02.09.2025

  • 5 Тома

    3 3 Отговор
    Защо на всеки мач има трансперант Сираков вън.Сигурно е от уважение.

    14:22 02.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    3 2 Отговор
    Тия "фенове" - са наркомани и пласьори. Кой човек който работи се разкарва по стадиони по никое време?!

    14:25 02.09.2025

  • 8 РАЕВ

    0 1 Отговор
    ВЪН ОТ ЛЕВСКИ,НЕ СМЕ АГИТКА НА МУТРИТИ ТИ.

    14:34 02.09.2025

  • 9 Поредния крадлив шарлатанин

    4 2 Отговор
    Цял живот с жена си се храните от труда на другите

    Коментиран от #10

    14:38 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

