Левски се похвали с национали на четири държави

2 Септември, 2025 15:00 384 3

Общо девет футболисти на "сините" са с повиквателни

Левски се похвали с национали на четири държави - 1
Снимка: БГНЕС
Девет футболисти на Левски получиха повиквателни за срещите на националните отбори в началото на месец септември 2025 г., съобщи официалният сайт на клуба.

Вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров и нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Мондиал 2026 с Испания на 4 септември в София и с Грузия на 7 септември в Тбилиси (Грузия).

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство срещу Гибралтар на 5 септември в Пазарджик и с Азербайджан на 9 септември в Баку (Азербайджан).

Нападателят Мустафа Сангаре получи повиквателна за представителният тим на Мали за квалификациите за Световното срещу Коморските острови на 4 септември в Беркане (Мароко) и Гана на 8 септември в Акра (Гана).

Защитникът Кристиан Макун е извикан от Венецуела за световните квалификации в Зона Южна Америка срещу Аржентина на 5 септември в Буенос Айрес (Аржентина) и срещу Колумбия на 10 септември в Матурин (Венецуела).

Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна от Северна Македония за приятелския мач срещу Саудитска Арабия на 4 септември в Прага Чехия) и квалификацията за Мондиал 2026 срещу Лихтенщайн на 7 септември в Скопие.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Май май

    1 2 Отговор
    Асен митков
    Може да получи и повиквателна за римлянския национален отбор
    Хахаха
    Лилаве е ми нещо

    Коментиран от #2

    15:16 02.09.2025

  • 2 Кметът на Микре

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Май май":

    Трай си, припок! Всички знаем колко сте зле с различаването на цветовете - подкрепяте оранжевия Литекс, мислейки го за червената Цецка общата... :))))

    15:21 02.09.2025

  • 3 МаДа

    0 1 Отговор
    Слабо известен факт е, че един от играчите на Лезски и играл и за ЦСКА.
    Но не и срещу Лезски.

    15:27 02.09.2025

