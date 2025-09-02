Капитанът на Реал Мадрид: Ситуацията с Ямал е сложна, той е сред кандидатите за "Златната топка"

Капитанът на Реал Мадрид Даниел Карвахал защити своя съотборник в националния отбор на Испания Ламин Ямал. Карвахал обясни, че да станеш един от най-добрите играчи в света на възрастта на Ямал е много сложно.

Ямал направи безпрецедентен пробив във футбола през последните 15 месеца. Преди да направи страхотен сезон с Барса, Ямал беше един от основните фактори за триумфа на Испания на Евро 2024.

18-годишният играч продължи с невероятното си представяне в Ла Лига, като отбеляза 18 гола и регистрира 25 асистенции в 55 мача във всички турнири, помагайки на каталунците да спечелят Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания. Неговите впечатляващи изяви и огромен принос за отбора го превърнаха в един от фаворитите за тазгодишната "Златна топка", заедно с бившия играч на Барса Усман Дембеле.

How have you experienced, from the outside, the evolution of a player [Lamine Yamal] with these characteristics? Considering the craziness of the explosion of success, fame, a new contract and everything.



В интервю за Cadena SER в шоуто EL Larguero, десният бек каза:

„Хората трябва да разберат, че е сложно. Говорим за 18-годишно момче, което вече е ключов играч в клуб като Барселона и е един от най-добрите в света. Той винаги прави разликата, подписал дългосрочен договор, въздействието му се е увеличило драстично и в крайна сметка не е лесно да се управлява. Ще прави грешки, както всички нас. Но в крайна сметка, ако се представяш добре на терена, даваш всичко от себе си и имаш качествата, които той притежава и които са безспорни, тогава в крайна сметка Ламин може да стане играч, който да бележи началото на нова епоха във футбола.“

Въпреки похвалите, Карвахал избягна да се ангажира с дискусията за Златната топка:

„Той може да бъде сред кандидатите за Златната топка, особено заради младостта си. В крайна сметка нека не забравяме, че е на 18, а аз бях в Кастия на 18 години, така че е много трудно да направиш разлика на тази възраст в професионалния футбол.“

Карвахал е участвал в трите победи на Реал Мадрид от началото на сезона 2025/2026 в Ла Лига, като започна мача срещу новака Реал Овиедо. Ямал, от своя страна, продължава със зашеметяващата си форма, като вече има два гола на сметката си. Двамата се очаква да играят ключова роля за Испания на Луис де ла Фуенте, която се изправя срещу България в четвъртък, последвано от сблъсък с Турция в неделя на старта на световните квалификации.