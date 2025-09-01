Новини
Ливърпул договори Александър Исак

Ливърпул договори Александър Исак

1 Септември, 2025 11:36

Нов рекорд във Висшата лига

Ливърпул договори Александър Исак - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул се договори за привличането на шведския голмайстор Александър Исак от Нюкасъл. Новината беше потвърдена от авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо.

Сделката бележи нова ера във Висшата лига, след като мърсисайдци се съгласиха да платят впечатляващите 130 милиона паунда (около 150 милиона евро) за 25-годишния нападател.

Този трансфер не само поставя нов стандарт за най-скъпа сделка в английския елит, но и ще изпревари досегашния рекорд, държан от преминаването на Флориан Вирц от Леверкузен в Ливърпул за 125 милиона евро.

Очаква се Александър Исак да пристигне в Ливърпул още днес, където ще премине задължителните медицински прегледи, преди да парафира дългосрочен договор с червените.

Личните условия между Исак и Ливърпул са били договорени още преди месеци, което показва колко решителни са били двете страни за осъществяването на този трансфер.

Шведският национал се присъедини към Нюкасъл през 2022 година и бързо се превърна в ключова фигура за „свраките“. В рамките на 109 мача във всички турнири, Исак реализира впечатляващите 62 гола и добави 11 асистенции към актива си – статистика, която безспорно привлече вниманието на Ливърпул.


