Винъс Уилямс и Лейла Фернандес с впечатляващ пробив на четвъртфиналите на US Open

2 Септември, 2025 15:21 499 2

Те отстраниха Екатерина Александрова от Русия и Шуай Чжан от Китай

Винъс Уилямс и Лейла Фернандес с впечатляващ пробив на четвъртфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарната Винъс Уилямс и младата канадска надежда Лейла Фернандес демонстрираха изключителна синергия и си осигуриха място сред най-добрите осем двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис. Динамичното дуо, което получи „уайлд кард“ за участие в турнира, изненада всички с безупречната си игра и категоричната победа над 12-ите в схемата – Екатерина Александрова от Русия и Шуай Чжан от Китай.

Американката и канадката се наложиха с 6:3, 6:4, като не оставиха съмнения в превъзходството си и не загубиха нито един сет по пътя към четвъртфиналите.

Любопитното е, че Уилямс и Фернандес за първи път обединяват сили на корта едва от миналата седмица, но вече показват завидна сплотеност и хъс за победа. Само за 74 минути те затвориха мача, а ентусиазмът им зарази публиката.

„Вярвам напълно на Винъс и се надявам тя също да ми има доверие. Ще продължим да играем атакуващо и с настроение, защото това е нашият стил“, сподели 22-годишната Фернандес след успеха.

Винъс Уилямс, която е на 45 години и има зад гърба си десетки титли, не скри възхищението си от новата си партньорка: „Лейла е най-добрата ми съотборничка, след сестра ми Серина. Тя ни подкрепя и ни дава ценни съвети. Надявам се да я видим в нашия щаб!“

С три поредни победи и без загубен сет, Уилямс и Фернандес се превръщат в сензацията на тазгодишния US Open. Тяхната комбинация от опит и младежки устрем обещава още незабравими мигове на корта.


