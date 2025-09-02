Наоми Осака разгроми Коко Гоф и се класира за четвъртфиналите на US Open

Наоми Осака отново напомни за себе си на световната тенис сцена, след като буквално помете действащата шампионка Коко Гоф и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на САЩ. Японската звезда демонстрира впечатляваща форма и безапелационна увереност, като се наложи с категоричното 6:3, 6:2 само за 64 минути игра на централния корт "Артър Аш".

След повече от четири години отсъствие от четвъртфиналите на турнир от Големия шлем, Осака показа, че класата не се губи. Още в първия гейм тя проби сервиса на Гоф, което ѝ даде психологическо предимство и контрол върху темпото на мача. Въпреки няколко проблясъка от страна на американката, включително зрелищен бекхенд, който предизвика овации, японката не остави съмнения в превъзходството си.

Коко Гоф, която миналата година триумфира на US Open, този път не успя да намери ритъма си. Двойните ѝ грешки се оказаха ахилесовата ѝ пета – цели 16 за целия двубой, срещу едва 5 на Осака в първия сет. Именно тези неточности наклониха везните в полза на двукратната шампионка от Ню Йорк (2018, 2020).

Във втората част Осака отново проби и поведе с 5:2, а Гоф не успя да се съвземе. Макар да започна с ас, американката изпрати решаващата топка в мрежата и така японката затвори мача с лекота. С този успех Наоми Осака се завърна на четвъртфиналите на турнир от Големия шлем за първи път от Australian Open 2021.

В следващия етап Осака ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, която елиминира Марта Костюк след трисетов трилър – 6:3, 6:7(0), 6:3. Очаква се сблъсъкът между двете да бъде истинско зрелище за феновете на тениса.

Американката Аманда Анисимова също впечатли с убедителна победа над бразилката Беатрис Адад Мая – 6:0, 6:3, и си осигури четвъртфинален двубой срещу световната номер 2 Ига Швьонтек. "Не мога да повярвам, че ще се срещнем отново толкова скоро! Очаквам с нетърпение този мач и се надявам този път да покажа най-доброто от себе си," сподели развълнуваната Анисимова, която ще търси реванш след тежкото поражение на финала на "Уимбълдън" през юли.

Наоми Осака, родена в Япония и израснала в САЩ, вече има четири титли от Големия шлем, всички на твърди кортове. Коко Гоф, едва на 21 години, също може да се похвали с два големи трофея – от US Open 2023 и Ролан Гарос 2024.