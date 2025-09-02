Новини
УЕФА направи изненадваща рокада: Сръбски рефер ще ръководи България – Испания

2 Септември, 2025 16:26 461 3

Новият съдийски състав със сигурност ще бъде следен под лупа от всички страни

УЕФА направи изненадваща рокада: Сръбски рефер ще ръководи България – Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания сблъсък между националните отбори на България и Испания, УЕФА предприе неочаквана промяна в съдийския състав за световната квалификация, която ще се проведе на 4 септември на стадион „Васил Левски“ в София.

Първоначално за главен съдия на срещата бе определен Симоне Соца – признат за най-добрия италиански арбитър за 2024 година. В последния момент обаче европейската футболна централа реши да пренасочи Соца и цялата му бригада към друг ключов мач – този между Нидерландия и Полша в Ротердам, който ще се играе по същото време.

На мястото на италианския рефер, УЕФА назначи опитния Сърджан Йованович от Сърбия. 39-годишният белградчанин, който е част от престижната Елитна категория на съдиите на УЕФА, вече има зад гърба си ръководени двубои от Шампионската лига и европейските квалификации, включително дербита като Италия – Англия. Йованович ще бъде подпомаган от сънародниците си Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия ще е Новак Симович. За видеоповторенията ще отговарят Момчило Маркович (ВАР) и Йелена Цветкович (асистент-ВАР). Контролът върху съдийството ще бъде поверен на австрийския ветеран Конрад Плауц, който ще изпълнява ролята на съдийски наблюдател, докато делегат на УЕФА ще бъде норвежецът Кнут Бьорн Нордхайм.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Този сърбин ще свири за испанците и ще им подари победата.

    16:34 02.09.2025

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    На този мач може и без съдия защото е ясно

    16:37 02.09.2025

  • 3 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:51 02.09.2025

