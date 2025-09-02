УЕФА направи изненадваща рокада: Сръбски рефер ще ръководи България – Испания

В навечерието на дългоочаквания сблъсък между националните отбори на България и Испания, УЕФА предприе неочаквана промяна в съдийския състав за световната квалификация, която ще се проведе на 4 септември на стадион „Васил Левски“ в София.

Първоначално за главен съдия на срещата бе определен Симоне Соца – признат за най-добрия италиански арбитър за 2024 година. В последния момент обаче европейската футболна централа реши да пренасочи Соца и цялата му бригада към друг ключов мач – този между Нидерландия и Полша в Ротердам, който ще се играе по същото време.

На мястото на италианския рефер, УЕФА назначи опитния Сърджан Йованович от Сърбия. 39-годишният белградчанин, който е част от престижната Елитна категория на съдиите на УЕФА, вече има зад гърба си ръководени двубои от Шампионската лига и европейските квалификации, включително дербита като Италия – Англия. Йованович ще бъде подпомаган от сънародниците си Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия ще е Новак Симович. За видеоповторенията ще отговарят Момчило Маркович (ВАР) и Йелена Цветкович (асистент-ВАР). Контролът върху съдийството ще бъде поверен на австрийския ветеран Конрад Плауц, който ще изпълнява ролята на съдийски наблюдател, докато делегат на УЕФА ще бъде норвежецът Кнут Бьорн Нордхайм.