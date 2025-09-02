Новини
Спорт »
Тенис »
Юлия Стаматова и Виктория Велева с победи в Сърбия и Франция

2 Септември, 2025 21:37 466 0

Българките продължават напред на сингъл

Юлия Стаматова и Виктория Велева с победи в Сърбия и Франция - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 Стаматова победи сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4. Друга българка - Дария Великова, отпадна на старта с 2:6, 6:4, 2:6 от рускинята Мария Масиянская.

Още една родна състезателка ще стартира утре в надпреварата на сингъл в Сърбия. Галена Кръстенова ще срещне представителката на домакините Елена Милутинович.


Виктория Велева пък записа победа на сингъл и загуба на двойки на старта на турнира на клей в Динар (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната българка победи убедително с 6:1, 6:2 в първия кръг поединично срещу представителката на домакините Елиза Рорбах.

В надпреварата на двойки Велева и Мин Лю (Китай) бяха елиминирани от французойките Осеан Бабел и Елена Стевич с 3:6, 3:6.


