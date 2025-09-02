Новини
Доктор Марко: Оскар Пиастри вече е фаворит за световната титла във Формула 1

2 Септември, 2025 23:24 489 0

До края на шампионата остават девет кръга

Доктор Марко: Оскар Пиастри вече е фаворит за световната титла във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният моторспорт експерт и съветник на Ред Бул, доктор Хелмут Марко, изрази категоричното си мнение, че Оскар Пиастри е на прага да стане новият световен шампион този сезон.

След драматичния обрат на Гран При на Нидерландия, където Пиастри триумфира, а неговият съотборник от Макларън – Ландо Норис – отпадна от надпреварата, разликата между двамата пилоти скочи рязко. Само девет старта преди края на шампионата, Пиастри вече води с цели 34 точки, което според Марко е почти непреодолимо предимство.

„Ландо бе застигнат от неприятности в най-неподходящия момент,“ сподели доктор Марко пред австрийската телевизия ORF. „Това се случи в ключова фаза на сезона и сега задачата му става изключително сложна.“

Досега двамата съотборници водеха ожесточена битка за лидерството, като никой не успяваше да се откъсне напред. Въпреки това, според Марко, Пиастри демонстрира завидна стабилност и хладнокръвие, които могат да се окажат решаващи за изхода на шампионата.

„Видяхме, че всеки път, когато Норис се опитваше да атакува, Оскар отговаряше с безупречна контраатака,“ допълни Марко. „Пиастри контролира състезанията с впечатляваща увереност и, честно казано, мисля, че титлата вече е предрешена в негова полза.“


