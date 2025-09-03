ЦСКА 1948 подписа с грузинския национал Лаша Двали

ЦСКА 1948 направи нов ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния грузински национал Лаша Двали. 30-годишният централен защитник пристига в София след успешен престой в кипърския гранд АПОЕЛ, където изигра три сезона и остави отлични впечатления.

Двали не е случаен футболист – неговата богата кариера включва четири шампионски титли и Купа на Унгария, както и златен медал и Суперкупа на Кипър.

Със своята стабилност, хладнокръвие и лидерски качества, грузинецът се очаква да внесе допълнителна сигурност и увереност в отбраната на "червените".

От ръководството на ЦСКА 1948 изразиха задоволство от новото попълнение, като подчертаха, че Двали ще бъде ключова фигура в битката за челните позиции през предстоящия сезон.