Илкай Гюндоган официално облече екипа на Галатасарай

Илкай Гюндоган вече е част от редиците на Галатасарай. Турският футболен колос потвърди трансфера на 34-годишния германец, който подписа договор до 30 юни 2027 година и ще внесе нова енергия в състава на "жълто-червените".

След като се раздели по взаимно съгласие с Манчестър Сити, Гюндоган пристига в Истанбул като свободен агент.

Любопитен детайл е, че още от малък той е бил запален фен на Галатасарай – нещо, което клубът подчерта с емоционално видео, показващо кадри от детството му, когато гордо носи шапка с емблемата на любимия си отбор.

Впечатляващата кариера на Гюндоган в Манчестър Сити приключи след 54 мача през изминалия сезон, в които той реализира 5 попадения и подаде за още 8 гола, прекарвайки общо 3359 минути на терена. С решението си да прекрати договора си по-рано, халфът дори се отказа от последните си две заплати на "Етихад", демонстрирайки лоялност и стил.