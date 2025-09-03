Новини
Илкай Гюндоган официално облече екипа на Галатасарай

3 Септември, 2025 11:06 581 3

Ново начало за германския ас в Истанбул

Илкай Гюндоган официално облече екипа на Галатасарай - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илкай Гюндоган вече е част от редиците на Галатасарай. Турският футболен колос потвърди трансфера на 34-годишния германец, който подписа договор до 30 юни 2027 година и ще внесе нова енергия в състава на "жълто-червените".

След като се раздели по взаимно съгласие с Манчестър Сити, Гюндоган пристига в Истанбул като свободен агент.

Любопитен детайл е, че още от малък той е бил запален фен на Галатасарай – нещо, което клубът подчерта с емоционално видео, показващо кадри от детството му, когато гордо носи шапка с емблемата на любимия си отбор.

Впечатляващата кариера на Гюндоган в Манчестър Сити приключи след 54 мача през изминалия сезон, в които той реализира 5 попадения и подаде за още 8 гола, прекарвайки общо 3359 минути на терена. С решението си да прекрати договора си по-рано, халфът дори се отказа от последните си две заплати на "Етихад", демонстрирайки лоялност и стил.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Карло☪︎ НacсpaH

    2 0 Отговор
    Аз съм един най -обикновен миpизливв нaappкомaнн който вдига железа. Амфеткитe ми дават сили. иначе съм Tъn

    11:07 03.09.2025

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Първи германски гастарбайтер в Турция.

    11:09 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

