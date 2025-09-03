Берое се раздели с треньора си, нов наставник поема отбора

Изненадваща рокада в лагера на Берое – старозагорският клуб от efbet Лига остана без досегашния си старши треньор. Виктор Басадре напуска поста си начело на тима, като причините за раздялата са лични, съобщиха официално от клуба.

В изявление, публикувано на официалния сайт на Берое, ръководството изрази благодарност към Басадре за неговата всеотдайност и професионализъм по време на престоя му в Стара Загора.

Веднага след новината за напускането, от клуба обявиха и името на новия наставник. Алехандро Сагерас, добре познато име сред феновете на „зелените“, поема треньорските функции. Сагерас е специалист с дългогодишен опит и отлично познава атмосферата и традициите на Берое, което според ръководството ще улесни прехода и ще донесе стабилност в отбора.

Тази промяна идва в ключов момент за старозагорци, които се стремят към по-добро представяне в efbet Лига.