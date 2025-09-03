Гарначо: От дете съм фен на Челси заради Еден Азар

Нападателят на Челси Алехандро Гарначо разкри, че е бил фен на Челси като дете.

„Гледах Висшата лига като дете. Харесвах Еден Азар, затова подкрепях Челси. Той беше пример за подражание, неговият стил. Затова играя на същата позиция“, цитира Гарначо пресслужбата на Челси.

21-годишният аржентинец премина в Челси на 30 август. Гарначо е продукт на академията на Манчестър Юнайтед. Той изигра 144 мача за „червените дяволи“, отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.