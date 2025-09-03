Новини
Гарначо: От дете съм фен на Челси заради Еден Азар

3 Септември, 2025 16:45

Гарначо е продукт на академията на Манчестър Юнайтед

Гарначо: От дете съм фен на Челси заради Еден Азар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Челси Алехандро Гарначо разкри, че е бил фен на Челси като дете.

„Гледах Висшата лига като дете. Харесвах Еден Азар, затова подкрепях Челси. Той беше пример за подражание, неговият стил. Затова играя на същата позиция“, цитира Гарначо пресслужбата на Челси.

21-годишният аржентинец премина в Челси на 30 август. Гарначо е продукт на академията на Манчестър Юнайтед. Той изигра 144 мача за „червените дяволи“, отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Накрая ще станеш и фен на Лудогорец.

    16:51 03.09.2025

