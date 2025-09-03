Медиите във Франция: Левски поискал непосилна за Нант сума за Майкон

Левски е поставил високи финансови условия пред Нант относно евентуален трансфер на Майкон, съобщават френските медии. Местният клуб е отправил предложение за наем с опция за откупупавето му, но „сините“ са го отхвърлили.

Според непотвърдена информация във Франция, от „Герена“ са пожелали за 25-годишния бразилец сумата от около 4 милиона евро. Именно и по тази причина до задълбочени разговори така и не се стигна и играчът ще остане в състава на Хулио Веласкес.

В момента Майкон има ключова роля в отбора, като освен основните задачи в защита, бразилецът често се включва и в организацията на играта. Неговата алтернатива на левия бек е капитанът Вендерсон Цунами, който обаче по-често е използван като резерва, а при нужда – и в центъра на отбраната или халфовата линия. На моменти дори крилото Фабио Лима действаше в лявата зона.

През летния трансферен прозорец интерес към Майкон имаше и от Русия, но не се появи клуб, готов да удовлетвори финансовите претенции на столичани.

На „Герена“ вярват, че стойността на бразилеца може да се покачи, ако продължи с добрите си изяви.

В неделя той отбеляза впечатляващо попадение с пета срещу ЦСКА 1948, което вече обикаля чуждестранните спортни медии. Досега през сезона Майкон е записал участие в 13 мача.