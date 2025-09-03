Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шефът на Съдийската комисия в Англия призна за голяма грешка в мач от Висшата лига

3 Септември, 2025 16:15 662 1

  • англия-
  • хауърд уеб-
  • фулъм-
  • челси-
  • висша лига-
  • футбол-
  • грешка

Това решение не бе спорно, а си беше грешно

Шефът на Съдийската комисия в Англия призна за голяма грешка в мач от Висшата лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефът на Съдийската комисия в Англия Хауърд Уеб заяви, че голът на Фулъм срещу Челси от последния кръг във Висшата лига е отменен неправилно.

Срещата завърши 2:0 в полза на "сините", но гостите от Фулъм трябваше да поведат в резултата в средата на първото полувреме с попадение на Джош Кинг, ако не бе неправилната намеса на отговарящия за системата за видоеповторения (ВАР) съдия. При преглеждането на ситуацията ВАР съдията Майкъл Солсбъри откри достатъчно доказателства, за да отсъдят нарушение на Родриго Мунис срещу Трево Чалоба.

Решението предизвика сериозно недоволство у мениджъра на "котиджърс" Марко Силва.

"Това решение не бе спорно, а си беше грешно. Изградили сме принципи за ръководене на срещите и за използването на ВАР. В тази ситуация обаче протоколът не беше изпълнен. Съдиите не прецениха правилно ситуациите при сблъсъка между Мунис и Чалоба и не се съобразиха с хода на играта. Просто съдиите се концентрираха изключително много върху въпросния контакт, вместо да се съобразят с контекста на цялата ситуация", каза Уеб, цитиран от Ройтерс.


  • 1 Славист Варна

    1 1 Отговор
    Щом в Англия помагат на богатите отбори, какво да кажем за тоталитарните ЦСКА и ФК "Левски", които 45 г, че и още мачкат българския футбол?... Добре, че се появиха Лудогорец, пловдивските Ботев и Локо, Славия, Литекс, Нефтохимик, че и Арда и пр, да попроменят тоталиталното ни първенство!

    16:31 03.09.2025

