Шефът на Съдийската комисия в Англия призна за голяма грешка в мач от Висшата лига

Шефът на Съдийската комисия в Англия Хауърд Уеб заяви, че голът на Фулъм срещу Челси от последния кръг във Висшата лига е отменен неправилно.

Срещата завърши 2:0 в полза на "сините", но гостите от Фулъм трябваше да поведат в резултата в средата на първото полувреме с попадение на Джош Кинг, ако не бе неправилната намеса на отговарящия за системата за видоеповторения (ВАР) съдия. При преглеждането на ситуацията ВАР съдията Майкъл Солсбъри откри достатъчно доказателства, за да отсъдят нарушение на Родриго Мунис срещу Трево Чалоба.

Решението предизвика сериозно недоволство у мениджъра на "котиджърс" Марко Силва.

"Това решение не бе спорно, а си беше грешно. Изградили сме принципи за ръководене на срещите и за използването на ВАР. В тази ситуация обаче протоколът не беше изпълнен. Съдиите не прецениха правилно ситуациите при сблъсъка между Мунис и Чалоба и не се съобразиха с хода на играта. Просто съдиите се концентрираха изключително много върху въпросния контакт, вместо да се съобразят с контекста на цялата ситуация", каза Уеб, цитиран от Ройтерс.

Howard Webb has described the decision to disallow Josh King’s goal for Fulham against Chelsea as a "misjudgement" by the officials.



"We should only be taking goals away when the evidence is very clear that’s the only thing we can do and that’s the guidance we give to our… pic.twitter.com/ZJgpBzujbR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 3, 2025