Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вили Вуцов отправи сериозна критика към Левски

Вили Вуцов отправи сериозна критика към Левски

3 Септември, 2025 17:15 396 1

  • аз алкмаар-
  • левски-
  • футбол-
  • вили вуцов-
  • велислав вуцов

Основният проблем в Левски е, че играе много бавно

Вили Вуцов отправи сериозна критика към Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият наставник на Левски Велислав Вуцов изрази недоволство от играта на отбора в мачовете с АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите. В своя подкаст бащата на вратаря на "сините" Светослав Вуцов сподели, че основният проблем на тима е, че играе бавно.

"Основният проблем в Левски е, че играе много бавно. Топката се подава само на крак. Когато се опитат да играят на малко по-бързи обороти, бракът става 80-90%. Левски не беше готов да отговори на натиска, динамиката и агресията на Алкмаар. Какъв анализ да направим? АЗ сгазиха Левски. Първият им гол е още преди фаула. Четири-пет пъти притиснаха сините в линията на наказателното поле. И на пет-десет метра от пеналта отнемат топката.

През целия мач Левски не се доближи да пресира дори в тяхната половина. Друго важно е, че когато превключат на контраатака, тя има завършване. Ние отнемаме топката и започваме да мислим за луната и за други неща. Всичко става бавно. Левски има много, но и доста няма. Виждат се пропуски в селекцията. На няколко позиции няма футболисти. Трябва да се промени бавният стил на игра, за да няма главоболия в първенството. Най-големият проблем е в средата на терена, където са събрани еднотипни и по-бавни играчи. Марин Петков трябва да влезе в центъра на терена.

Трябва да посочим и хубавите неща. Отборът израсна. В мачовете в Европа се натрупа и голямо самочувствие. Отдавна не е имало и такова обединение в синята общност", сподели Вуцов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    0 0 Отговор
    Айде бе, критики....я виж управляващите на Уефски са доволни от играта.

    17:29 03.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ