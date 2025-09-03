Огнян Макавеев празнува юбилей днес

Огнян Макавеев, бивш селекционер на националния отбор по борба и преподавател в НСА, чества 80-годишнина днес.

Минал е през всички етапи на треньорството, бил е също кондиционен треньор, член на треньорската комисия към Международната федерация, председател на тази към БФ Борба, както и вицепрезидент.



Сред неговите възпитаници са емблеми на българската борба - Валентин Йорданов, Симеон Щерев, Исмаил Абилов, Славчо Червенков, Георги Янчев, Валентин Райчев, Михо Дуков, Ефраим Камберов...



Автор е на десетки научни публикации за борбата.