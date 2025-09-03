Новини
Откриха паметник на Диого Жота пред базата на националния отбор (СНИМКИ)

Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в началото на месец юли

Откриха паметник на Диого Жота пред базата на националния отбор (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Португалската футболна федерация реши да почете бившия национал Диого Жота със специален паметник пред базата на националния отбор.

На специалното събитие вчера присъстваха селекционерът и футболистите на „мореплавателите“, начело с Кристиано Роналдо. Съпругата на покойния Жота също бе там.

Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в началото на месец юли.

Бронзовият паметник пред входа на базата на Португалия представлява фланелка на Жота с неговото име и номер.


