Откриха паметник на Диого Жота пред базата на националния отбор (СНИМКИ)

Ръководството на Португалската футболна федерация реши да почете бившия национал Диого Жота със специален паметник пред базата на националния отбор.
На специалното събитие вчера присъстваха селекционерът и футболистите на „мореплавателите“, начело с Кристиано Роналдо. Съпругата на покойния Жота също бе там.
A bronze jersey has been unveiled at the Portuguese FA's main training base in tribute to Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/RY8GPYxawa
— Match of the Day (@BBCMOTD) September 2, 2025
Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в началото на месец юли.
Бронзовият паметник пред входа на базата на Португалия представлява фланелка на Жота с неговото име и номер.
🇵🇹#CristianoRonaldo and #Portugal's national team paid tribute to #DiogoJota and Jorge Costa on Tuesday.— Olt Sports (@oltsport_) September 3, 2025
❤️🎙️Rúben Neves delivered an emotional message:
"We, me and the whole national team, will do everything to keep Diogo present with us. Thank you, Jorge, André and Diogo,… pic.twitter.com/lxnQfdid2I
