Кирил Десподов: Очакваме с нетърпение мача срещу Испания, във форма съм

3 Септември, 2025 18:30 357 0

"Лъвовете" се изправят срещу "Ла Фурия" на националния стадион "Васил Левски" утре, 4-ти септември от 21:45

Кирил Десподов: Очакваме с нетърпение мача срещу Испания, във форма съм - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания. "Лъвовете" се изправят срещу "Ла Фурия" на националния стадион "Васил Левски" утре, 4-ти септември от 21:45. Очаква се пълен стадион и над 40 000 души, които да подкрепят националния ни отбор.

"Наистина мисля, че за всички нас е хубаво да има интерес към този мач. Играем срещу европейския шампион. Това са най-хубавите мачове и винаги може да извлечеш позитивизъм от тях, особено ако си свършим добре работата. Нещата са спокойни, има настроение в отбора и очакваме с нетърпение утрешния мач. Чувствам се добре. Успях да изиграя три мача миналата седмица. Във форма съм. Тренирах доста миналата седмица, дори двуразово, въпреки контузията", каза Десподов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
