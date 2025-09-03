Новини
Нападател отвърна на критиците след трансфера в Арсенал: Не мисля, че трябва да доказвам нещо на когото и да е

3 Септември, 2025 19:59 457 0

Разбира се, беше жалко, че всичко се случи по този начин, но понякога животът е такъв

Виктор Гьокереш отвърна на критиците на неговия трансфер в Арсенал, настоявайки, че не е проявил неуважение към Спортинг Лисабон преди да финализира преминаването си в Северен Лондон. Шведът напусна Спортинг през това лято и стана част от "артилеристите" след една от най-интересните трансферни саги на лятото. Той бе остро критикуван от феновете на португалския клуб заради начина, по който напусна.

27-годишният нападател вече има два гола в три мача за Арсенал и е категоричен, че повечето критици просто нямат представа за реалната ситуация. Гьокереш отказа да навлиза в подробности за отсъствието си, като обясни, че „почивката“ се е удължила заради преговорите.

„Има много хора, които имат мнение за неща, за които всъщност не знаят цялата картинка. Всеки има право на мнение, но е невъзможно да угодиш на всички. Не мисля, че трябва да доказвам нещо на хора, които нямат никаква представа какво реално се е случило. Беше тежко. В един момент чакахме много дълго, но съм щастлив, че всичко приключи навреме и успях да стана част от Арсенал и да участвам в предсезонната подготовка. Разбира се, беше жалко, че всичко се случи по този начин, но понякога животът е такъв. Не искам да влизам в детайли защо не се върнах в Спортинг.“

Нападателят даде и кратък отговор за песен в негова чест, която бе измислена от феновете на Арсенал малко след пристигането му.

Новият голмайстор на „топчиите“ вече има собствена песен, изпята върху мелодията на Push It на популярната група Salt-N-Pepa, в която се пее:

„Той заряза гаджето си, за да играе в червено и бяло.“

Редовете се отнасят до слуховете, че 27-годишният е скъсал с португалската актриса Инес Агиар това лято, докато е финализирал трансфера си от Спортинг в Арсенал.

Португалското издание TV Guia твърдеше през юни, че Гьокереш е приключил връзката си с Агиар, преди да замине на почивка в Миконос, докато тя отпътувала за Форментера. Нито футболистът, нито Агиар са говорили публично за раздялата, въпреки че двамата продължават да се следват в социалните мрежи.

Пред шведското издание Sportbladet нападателят похвали феновете на Арсенал, но беше попитан конкретно за песента:
„Те са невероятни. Показаха ми огромна подкрепа както по време на мачовете, така и извън тях. Изключително съм благодарен за това. Нямам коментар за песента.“

Гьокереш ще бъде в действие отново, когато Швеция се изправи срещу Словения и Косово в началото на световните квалификации.


