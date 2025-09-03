Новият вратар на Ман Юнайтед: Това е трансферът на мечтите ми

Новият вратар на Манчестър Юнайтед Сен Ламенс разкри мотивите си да премине на „Олд Трафорд“, като посочи аурата на клуба като ключов фактор, въпреки късния интерес към него от страна на Астън Вила.

23-годишният белгийски национал финализира трансфера си от Роял Антверпен на "Олд Трафорд" в последния ден от трансферния прозорец, въпреки интереса на Вила и още няколко клуба. В първото си интервю като играч на Юнайтед, Ламенс призна, че след като чул за интереса, изходът е бил само един.

„Това е трансферът на мечтите ми. Когато бях на пет, Юнайтед бяха на върха на футбола. В паметта ти остава колко голям е Манчестър Юнайтед. Когато чух, че се интересуват от мен, беше като детска мечта. Самият клуб, аурата на клуба – това е нещо огромно. Да бъда тук днес, да го видя на живо, е съвсем друго нещо. Огромна част от това е стадионът. Усещаш историята на клуба, когато влезеш в него. Нямам търпение да стъпя за първи път на терена и да си помисля за всички легенди, които са играли тук, особено вратарите", каза белгиецът пред клубната телевизия на Манчестър Юнайтед

Ламенс бе последното ново попълнение в състава на Юнайтед през този трансферен прозорец. Освен него, на "Олд Трафорд" пристигнаха Бенямин Шешко, Матеуш Куня и Брайън Мбемо. Белгиецът ще се конкурира с Андре Онана и Алтай Байъндър за място в състава на Рубен Аморим.

Той ще се присъедини към новите си съотборници в тренировъчната база в Карингтън след международната пауза, за да започне следващата стъпка от кариерата си на „Олд Трафорд“. Засега остава неясно дали ще се наложи като новия №1 на „червените дяволи“.