Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиан Илиев: Това е най-големият мач в кариерата ми, съмнения по състава има

Илиан Илиев: Това е най-големият мач в кариерата ми, съмнения по състава има

3 Септември, 2025 18:00 558 3

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • испания-
  • национален отбор

Футболът е колективна игра и не можем да се концентрираме двама-трима да пазят един

Илиан Илиев: Това е най-големият мач в кариерата ми, съмнения по състава има - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев говори на официалната пресконференция преди двубоя на "лъвовете" срещу Испания в среща от световните квалификации. Специалистът наблегна на класата на съперника и открои подкрепата на феновете и труда на играчите като ключови за предстоящия сблъсък.

"Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Мога да изброя още 10 имена освен Ламин Ямал, като имаме респект. Футболът е колективна игра и не можем да се концентрираме двама-трима да пазят един. Подготвени сме, имахме най-краткия лагер преди такъв мач. Ще гледаме да сме компактни и организирани", започна той.

"Нашият отбор не е играл скоро пред толкова много публика у дома. В Пловдив беше стадионът пълен в Лигата на нациите. Надявам се импулсът от публиката да е в правилната посока. Има и други моменти – футболисти да се поддават на напрежението. Има разлика в класите, но когато отбор и публика са били заедно дори и срещу силни отбори като Испания, сме постигали добри резултати", продължи специалистът.

"Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят. Има осезателна разлика между класите. Наблегнахме на това, че и малко да направиш в такива мачове, може да се забележи. Трябва да бягаме повече и да имаме голямо желание. Нужно е да си помагаме и да сме повече отбор от друг път. Играчите знаят това, но това са фактите", добави Илиев.

"Със сигурност, който и да беше на моето място, това щеше да е най-важният мач в кариерата му. Това е и за голяма част от играчите. Не обичам хипотетичните въпроси. Има много работа, за да говорим какво ще постигнем. Не искаме с много приказки да отидем в другата крайност и да се пренавиваме. Това е най-важният мач в кариерата може би на играчите. Излизаме за позитивен резултат, знаейки срещу кого играем", коментира националният селекционер.

"Противниците ни не бяха от тази класа досега, но имаме само една тежка загуба дотук – от Северна Ирландия. В другите срещи имаме две победи, пет равни и една загуба, макар и срещу противници, които не са били на това ниво. Искаме добър резултат, но футболистите трябва да се трудят и го знаят", заяви наставникът

"Ако говорим за силата на Испания, играчите ги познават. Имат една основа от футболисти, които постоянно играят. Лукас Петков пропусна тренировка заради проблем, но е единствен. Медицинският щаб не ни е казал още дали ще го ползваме, ще решим малко по-късно днес. Имаме основа какъв да бъде съставът. Имаме 3-4 поста, където ще видим кой ще е по-добрият вариант. Имаме проблем с централните защитници, че не са играли много, а другото са млади момчета. Съмнения по състава има. Денят е дълъг", завърши Илиан Илиев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БФС са мафия

    1 0 Отговор
    Ще бъде голям... И дебел, резултатът.

    18:30 03.09.2025

  • 2 Голем фен съм на Испания но нема да го

    1 0 Отговор
    да го гледам мача да не се ядосвам, тук ще ни пожалят но в Испания ще си оправят головата разлика с нас.
    Тук, 3/4/5 гола за Испания и ако рекъл господ един гол за България.

    18:32 03.09.2025

  • 3 нострадамус го е казал

    0 0 Отговор
    ке паднете само с 5 на 0...

    18:52 03.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ