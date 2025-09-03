Нападател на България под въпрос за Испания

Нападателят Лукас Петков е под въпрос за утрешния двубой срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той е пропуснал една от последните тренировки заради проблем и все още не е ясно дали Илиан Илиев ще може да разчита на него утре.

"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът на "лъвовете".