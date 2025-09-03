Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нападател на България под въпрос за Испания

3 Септември, 2025 18:45 360 2

  • лукас петков-
  • нападател-
  • футбол-
  • испания

Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков

Нападател на България под въпрос за Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Лукас Петков е под въпрос за утрешния двубой срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той е пропуснал една от последните тренировки заради проблем и все още не е ясно дали Илиан Илиев ще може да разчита на него утре.

"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът на "лъвовете".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    2 1 Отговор
    Давайте Испания 🇪🇦 🇪🇦 бийте България с 7 на 0
    Вива Испания 🇪🇦🇪🇦

    18:46 03.09.2025

  • 2 няма да гледам

    0 0 Отговор
    не ми останаха нерви

    18:52 03.09.2025

