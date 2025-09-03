Новини
БФС обяви програмата за следващите 4 кръга от първенството

3 Септември, 2025 19:15

В рамките на тези кръгове ще бъдат домакинствата на Левски и ЦСКА срещу Лудогорец

БФС обяви програмата за следващите 4 кръга от първенството - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от efbet Лига от 8 до 11 кръг.

В рамките на тези кръгове ще бъдат домакинствата на Левски и ЦСКА срещу Лудогорец, като „орлите“ ще гостуват на „Георги Аспарухов“ на 19 септември от 20:30 часа, а визитата им на „Васил Левски“ ще бъде на 5 октомври от 20:15 часа.

Освен това, насрочиха дати и за два от отложените мачове. Арда ще посрещне ЦСКА в четвъртък (18 септември), от 17:30 часа, а дербито Ботев Пловдив – Левски ще бъде във вторник (30 септември), отново от 17:30 часа.

Ето и как са разпределени срещите по дни и часове:

VIII КРЪГ

12 септември, петък, 17:30 часа

БЕРОЕ - БОТЕВ ВРАЦА

12 септември, петък, 19:45 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА

13 септември, събота, 17:45 часа

СПАРТАК ВАРНА - АРДА

13 септември, събота, 20:15 часа

ЦСКА - СЕПТЕМВРИ

14 септември, неделя, 18:00 часа

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛУДОГОРЕЦ

14 септември, неделя, 20:30 часа

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЛЕВСКИ

15 септември, понеделник, 18:00 часа

ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ

15 септември, понеделник, 20:30 часа

ЧЕРНО МОРЕ - ДОБРУДЖА

V КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА

18 септември, четвъртък, 17:30 часа

АРДА - ЦСКА

IX КРЪГ

19 септември, петък, 17:45 часа

МОНТАНА - СПАРТАК ВАРНА

19 септември, петък, 20:30 часа

ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ

20 септември, събота, 17:00 часа

ДОБРУДЖА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

20 септември, събота, 19:30 часа

ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

21 септември, неделя, 17:45 часа

СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ПЛОВДИВ

21 септември, неделя, 20:15 часа

СЛАВИЯ - БЕРОЕ

22 септември, понеделник, 18:00 часа

АРДА - ЧЕРНО МОРЕ

22 септември, понеделник, 20:30

БОТЕВ ВРАЦА - ЦСКА

X КРЪГ

25 септември, четвъртък, 17:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЦСКА 1948

26 септември, петък, 20:00 часа

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ

27 септември, събота, 17:30 часа

ЧЕРНО МОРЕ - СЕПТЕМВРИ

27 септември, събота, 20:00 часа

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЦСКА

28 септември, неделя, 15:00 часа

СПАРТАК ВАРНА - СЛАВИЯ

28 септември, неделя, 17:30 часа

АРДА - БОТЕВ ВРАЦА

28 септември, неделя, 20:00 часа

ЛУДОГОРЕЦ - МОНТАНА

29 септември, понеделник, 20:15 часа

БЕРОЕ - ДОБРУДЖА

VI КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА

30 септември, вторник, 17:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ

XI КРЪГ

3 октомври, петък, 17:30 часа

СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

3 октомври, събота, 19:45 часа

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

4 октомври, събота, 15:15 часа

ЦСКА 1948 - СПАРТАК ВАРНА

4 октомври, събота, 17:45 часа

МОНТАНА - ЧЕРНО МОРЕ

4 октомври, събота, 20:15 часа

ЛЕВСКИ - БЕРОЕ

5 октомври, неделя, 15:00 часа

ДОБРУДЖА - АРДА

5 октомври, неделя, 17:30 часа

БОТЕ ВРАЦА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

5 октомври, неделя, 20:15 часа

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ


