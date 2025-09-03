Новини
3 Септември, 2025 19:45 442 0

Наградите "Грами" се присъждат ежегодно за изключителни постижения в музикалната индустрия и са считани за най-престижните в музикалния шоубизнес

Рамос: Очаквам да спечеля награда "Грами", а после и Шампионската лига като треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на мексиканския Монтерей и бивш испански футболен национал Серхио Рамос призна, че очаква да спечели музикалната награда "Грами", а след това и Шампионска лига по футбол като треньор.

Бранителят записа 617 мача със 101 гола за 16 сезона с екипа на Реал Мадрид от 2005 до 2021 година, като помогна на "Белия балет" да спечели 22 трофея, сред които пет титли на Испания и четири трофея в Шампионската лига.

В края на август 39-годишният испанец разпространи първата си песен със заглавие "Cibeles" (Сибелес) – в чест на едноименния площад с фонтан в Мадрид, на който по традиция феновете на Реал се събират, за да отпразнуват големите победи и спечелените трофеи на любимия си клуб.

Наградите "Грами" се присъждат ежегодно за изключителни постижения в музикалната индустрия и са считани за най-престижните в музикалния шоубизнес.


