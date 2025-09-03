Новини
Хамилтън със специална каска за първото си участие в Гран При на Италия като пилот на Ferrari

3 Септември, 2025 21:30 456 2

На нея е изписано и името на трикратния световен шампион във Формула 1 Ники Лауда

Хамилтън със специална каска за първото си участие в Гран При на Италия като пилот на Ferrari - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Луис Хамилтън ще използва каска със специална разцветка за първото си участие в Гран При на Италия като пилот на Ferrari.

Шлемът, който седемкратният шампион ще носи на „Монца“, включва неговият основен дизайн за сезон 2025, а самата цветова схема отново е предимно жълта. Детайли по нея обаче не са очертани с червено, а с бяло, което заеме и голяма част от задната част на каската.

Отделно на нея е изписано и името на трикратния световен шампион във Формула 1 Ники Лауда. Както е известно този уикенд Ferrari ще отбелжи 50 години от първата титла на австриеца, която беше спечелена с Черните кончета през сезон 1975.

Поради тази причина всички членове на отбора на Скудерията ще използва специални екипи, а SF-25 също ще бъде оцвете в ретро цветове, които напомнят на тези, които Ferrari носи през 1975 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Най

    1 0 Отговор
    Добре да не стартира изобшо, ако смята да се лигави. Със сигурност тестовите пилоти ще се справят по добре. А от Ферари да почнат да слушат малко пилотите си. Шарл е талант и ще го загубят, ако продължават така.

    21:56 03.09.2025

  • 2 Ако си поръчам такава каска

    0 0 Отговор
    ще стана ли пилот защото по принцип съм некадърен шофьор по рождение.
    Ми е моргавалниците сме такива и това е защото имаме наследство от камилите които сме шофирали в арабският свят.

    21:58 03.09.2025

