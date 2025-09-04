Новини
Разследващ журналист: Звезда на Лос Анджелис Клипърс е получил 28 милиона долара "под масата"

4 Септември, 2025 12:28 463 0

От НБА заявиха, че започват разследване по случая

Звездата на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленард е получил 28 милиона долара от тима "под масата", съобщи американският разследващ журналист Пабло Торе.

Според Торе документи, с които той разполага, показват, че Ленард е получил сумата от компания за озеленяване, която пък на свой ред е била финансирана с 50 милиона долара от собственика на Лос Анджелис Клипърс Стийв Болмър. Целта на операцията е била да се заобиколи таванът на заплатите в Националната баскетболна асоциация.

Подобна практика обаче е абсолютно забранена от правилника на НБА. В края на миналия век при подобен случай с Джо Смит отборът на Минесота Тимбъруулвс бе лишен от пет избора в първия кръг, глобен с милиони долари, официални лица от клуба бяха наказани, а договорът на самия Смит бе анулиран и той бе принуден да подпише с друг отбор, в случая Детройт Пистънс.

От НБА заявиха, че започват разследване по случая.

34-годишният Ленард е шесткратен участник в "Мача на звездите", двукратен шампион, двукратен носител на наградата за "Най-полезен играч във Финалите" и три пъти е избиран в "Идеалния отбор за сезона". Той бе избран и сред 75-те най-велики играчи в историята на НБА.

Настоящият официален договор на Кауай Ленард с Лос Анджелис Клипърс, който изтича през лятото на 2027 година, е за три сезона на обща стойност 150 милиона долара.


