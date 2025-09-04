Христо Стоичков: Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своите очаквания преди утрешната среща между националните отбори на Испания и България на старта на световните квалификации. Единственият българин, носител на "Златна топка" коментира, че националите ни трябва да излязат срещу европейския шампион без страх.

"Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори. Изживял съм тези моменти, когато стадионът е бил пълен и са ни подкрепяли. Знаем срещу кого играем. Испания е млад отбор с футболисти, които имат сериозен опит в Ла Лига, някои от тях са европейски шампиони. Знаем, че ще е много трудно но и в трудните моменти винаги нещо сме изкарвали. Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11."

"Илиан Илиев ще направи всичко възможно да изкара най-доброто което имаме като състезатели. За жалост футболистите ни не са във водещи отбори. Имат обаче предимството, че играят сряда-събота и ритъма е по-голям. Да се надяваме, че всички ще дадат всичко от себе си. Може да спечелим, може и да загубим, но нека заради тези 40 000 души да си оставят сърцата на терена.

"Нека да защитим герба на България и достойнството си на футболисти. Кой каквото може да даде от себе си, аз мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно. Аз винаги съм вярвал, независимо в какво положение сме. Така беше и в мача срещу Франция през 93-та. Когато свиеш байряка, криеш герба. По-добре герба да е отворен и каквото сабя покаже", завърши Камата