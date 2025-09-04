Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков: Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11

Христо Стоичков: Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11

4 Септември, 2025 06:13 527 6

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • испания-
  • българия-
  • стадион васил левски

Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори

Христо Стоичков: Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своите очаквания преди утрешната среща между националните отбори на Испания и България на старта на световните квалификации. Единственият българин, носител на "Златна топка" коментира, че националите ни трябва да излязат срещу европейския шампион без страх.

"Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори. Изживял съм тези моменти, когато стадионът е бил пълен и са ни подкрепяли. Знаем срещу кого играем. Испания е млад отбор с футболисти, които имат сериозен опит в Ла Лига, някои от тях са европейски шампиони. Знаем, че ще е много трудно но и в трудните моменти винаги нещо сме изкарвали. Испанците са големи звезди, но сме 11 на 11."

"Илиан Илиев ще направи всичко възможно да изкара най-доброто което имаме като състезатели. За жалост футболистите ни не са във водещи отбори. Имат обаче предимството, че играят сряда-събота и ритъма е по-голям. Да се надяваме, че всички ще дадат всичко от себе си. Може да спечелим, може и да загубим, но нека заради тези 40 000 души да си оставят сърцата на терена.

"Нека да защитим герба на България и достойнството си на футболисти. Кой каквото може да даде от себе си, аз мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно. Аз винаги съм вярвал, независимо в какво положение сме. Така беше и в мача срещу Франция през 93-та. Когато свиеш байряка, криеш герба. По-добре герба да е отворен и каквото сабя покаже", завърши Камата


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    А ти може да доведеш агитка от служители на немския магазин .

    06:32 04.09.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    ке ни набутат барем 10 парцала! Що да ги гледам са идосвам? Па кат пусна другия канал по ТВ опааа пак Ицката у Кауфланд

    06:36 04.09.2025

  • 3 Любопитен

    3 1 Отговор
    Бате Ицо, какви промоции има в бакалията? Търся евтини домати и чушки за лютеница. Чушкопеци продавате ли?

    06:39 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ти сега ли научи

    2 0 Отговор
    Ице, ние знаем, че футбола е 11 на 11.

    07:01 04.09.2025

  • 6 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Тоя обърна палачинката.Нали България нищо не му е дала и живее в Маями и Барселона.

    07:03 04.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ