Спортът по ТВ в четвъртък (4 септември)

Селекционерът на Испания: Идваме тук за един много важен мач, трябва да започнем с победа

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте говори преди утрешния сблъсък с на "Ла Фурия" срещу България. Двубоят от стар ...