Спортът по ТВ в четвъртък (4 септември)

Спортът по ТВ в четвъртък (4 септември)

4 Септември, 2025 06:15

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (4 септември) - 1
Павел Ковачев

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.00 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2

15.00 Баскетбол, Франция – Исландия Диема спорт 2

15.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Грузия Нова спорт

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2

17.00 Казахстан – Уелс Диема спорт 3

18.00 Баскетбол, Израел – Словения Нова спорт

18.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

19.00 Грузия – Турция Диема спорт 3

19.00 Литва – Малта Диема спорт

19.00 Норвегия – Финландия Диема спорт 2

21.30 Баскетбол, Испания – Гърция Нова спорт

21.45 България – Испания БНТ 1, БНТ 3

21.45 Словакия – Германия Диема спорт 3

21.45 Лихтенщайн – Белгия Диема спорт

21.45 Нидерландия – Полша Диема спорт 2

01.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


