Спортът по ТВ в четвъртък (4 септември)

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.00 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2
15.00 Баскетбол, Франция – Исландия Диема спорт 2
15.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Грузия Нова спорт
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, мъже Евроспорт 1
16.30 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2
17.00 Казахстан – Уелс Диема спорт 3
18.00 Баскетбол, Израел – Словения Нова спорт
18.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
19.00 Грузия – Турция Диема спорт 3
19.00 Литва – Малта Диема спорт
19.00 Норвегия – Финландия Диема спорт 2
21.30 Баскетбол, Испания – Гърция Нова спорт
21.45 България – Испания БНТ 1, БНТ 3
21.45 Словакия – Германия Диема спорт 3
21.45 Лихтенщайн – Белгия Диема спорт
21.45 Нидерландия – Полша Диема спорт 2
01.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
