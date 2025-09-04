Новини
Испанската футболна федерация с тежко наказание за треньора на Атлетик Билбао

4 Септември, 2025 09:59 567 0

  • атлетик билбао-
  • бетис-
  • ернесто валверде-
  • футбол-
  • испанска футболна федерация

Санкцията на Валверде е разделена на две части

Испанската футболна федерация с тежко наказание за треньора на Атлетик Билбао - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Победата на Атлетик Билбао срещу Бетис ще излезе скъпо на баските. Испанската футболна федерация наложи тежки санкции, като наказа треньора Ернесто Валверде за четири мача заради изгонването му срещу севилския тим на стадион „Ла Картуха“. Вратарят Падийя, който беше на резервната скамейка, също отнесе наказание от три мача.

Санкцията на Валверде е разделена на две части: два мача за протести срещу съдията и още два за проява на неуважение или пренебрежение, визирайки аплодисментите, които той отправи към рефера, докато напускаше терена.

Алекс Падийя е наказан с три мача за некоректно поведение, свързано с хвърляне на топка на игралното поле от резервната скамейка.


