Това са трансферите, които изглеждаха сигурни, но не се осъществиха

4 Септември, 2025 08:59 384 0

Някои са изненадващи заради неочаквана сделка, други – заради астрономически суми... а много от тях са заради преговори

Това са трансферите, които изглеждаха сигурни, но не се осъществиха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трансферният пазар винаги ни оставя недовършени истории. Някои са изненадващи заради неочаквана сделка, други – заради астрономически суми... а много от тях са заради преговори, които са били на крачка от финализиране, но в крайна сметка са пропаднали. По-долу правим преглед на трансферите, които бяха напът да се осъществят през лятото на 2025 г., но по една или друга причина се изпариха в последния момент.

Марк Геи в Ливърпул

Английският централен защитник беше напът да стане нов играч на Ливърпул срещу сума от около 35 милиона паунда, като дори медицинските прегледи бяха насрочени, а Кристъл Палас беше подготвил прощално видео. В последния момент обаче лондонският клуб натисна спирачките, тъй като не успя да намери надежден заместник, проваляйки сделка, която изглеждаше сигурна.

Чави Симонс в Челси

В продължение на седмици всичко сочеше, Чави Симонс ще се озове в Челси. Играчът показа готовност, а лондонският клуб беше на финалната права по споразумението. Тотнъм обаче се появи с оферта от 60 милиона и по-атрактивен проект за нидерландеца, който промени решението си в последния момент и остави „Стамфорд Бридж“ с празни ръце.

Дани Себайос в Марсилия

Марсилия и Реал Мадрид бяха договорили всичко, за да може Себайос да акостира в Лига 1 под наем с опция за закупуване на стойност 15 милиона. Самият футболист обаче поиска още малко време, за да вземе окончателно решение. Тази пауза, в самия край на пазара, не се хареса в Марсилия и клубът реши да затвори страницата и да търси други варианти.

Рандал Коло Муани в Ювентус

Ювентус направи всичко възможно, за да си върне нападателя след периода му под наем в ПСЖ, но сумите, поискани от парижкия клуб, надхвърлиха възможностите на италианския гранд. В крайна сметка Тотнъм се възползва и го привлече под наем.

Адемола Луукман в Интер

Интер на практика беше договорил всичко с нигерийския нападател, който вече се виждаше с екипа на „нерадзурите“. Твърдата позиция на Аталанта обаче, който отказа да намали високите си финансови изисквания (50 милиона), в крайна сметка провали операцията. Луукман ще продължи да бъде едно от основните офанзивни оръжия на тима от Бергамо.

Емилиано Мартинес в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед беше готов да привлече „Дибу“, но всичко се срина заради ефекта на доминото. Джейдън Санчо се съгласи да премине под наем единствено в Астън Вила, което ускори пристигането на Сен Ламенс в Юнайтед и остави аржентинеца на вратата на отбора на Емери за още един сезон.

Аймерик Лапорт в Атлетик Билбао

Атлетик беше напът да финализира привличането на Лапорт, но саудитският клуб не успя да изпрати необходимата документация преди затварянето на пазара. Тъй като играчът не можа да бъде регистриран в срока, определен от системата TMS, сделката изглежда пропаднала и всичко сочи, че той ще трябва да чака до януари, за да играе. В тази ситуация Атлетик ще търси всички възможни начини за разрешаване на проблема.

Ник Волтемаде в Байерн (Мюнхен)

Байерн виждаше във Волтемаде перфектния наследник в атаката си, но Щутгарт беше непреклонен: не прие по-малко от 80 милиона евро. При липсата на разбирателство баварският гигант се оттегли, а нападателят в крайна сметка се озова в амбициозния проект на Нюкасъл.

Жоао Феликс в Бенфика

Всичко сочеше към завръщане в Бенфика, но Жоао Феликс изненада мнозина, като избра Ал-Насър – отбор, който похарчи 50 милиона за подписа му. Заплатата, предложена от саудитския клуб, заедно с проекта, воден от Кристиано Роналдо, в крайна сметка наклониха везните. Португалия ще трябва да почака.

Джо Гомес в Милан

Милан виждаше в Джо Гомес ключова фигура за подсилване на защитата си, но времето изигра лоша шега. Тъй като пазарът беше напът да затвори, а трансферът на Марк Геи все още не беше финализиран, двата клуба се споразумяха, че няма достатъчно време за осъществяване на сделката.

Хуанлу в Наполи

Наполи няколко пъти сондира Севиля за услугите на крайния защитник, като дори повиши офертата си на няколко пъти. Но испанският клуб остана твърд в искането си за 20 милиона евро. При липсата на гъвкавост италианците се отказаха от операцията.

Артьом Довбик във Виляреал

Виляреал мечтаеше да привлече украинския нападател под наем, но Рома не успя да си осигури алтернатива в атака и реши да отмени сделката. Въпреки напредналите разговори, „жълтата подводница“ остана без своята цел в последния момент.


