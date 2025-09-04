Новини
Майкъл Оуен разкритикува Хари Кейн за решението му да премине в Байерн Мюнхен

4 Септември, 2025 07:00

Майкъл Оуен разкритикува Хари Кейн за решението му да премине в Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Бившият английски национал Майкъл Оуен разкритикува Хари Кейн за решението му да премине в Байерн Мюнхен и омаловажи титлата на нападателя в Бундеслигата. Оуен говори в подкаста на Рио Фърдинанд, като обсъди капитана на националния отбор на Англия и решението му да напусне Тотнъм през 2023 година. Кейн спечели титлата с Байерн през втория си сезон в клуба и вече се свързва с възможно завръщане във Висшата лига по-късно в кариерата си.

Нападателят избра трофеите пред индивидуалните успехи в Англия, когато премина в Мюнхен срещу близо 100 милиона евро преди две години. Въпреки че вече бе близо до рекорда на Алан Шиърър за голове във Висшата лига, Кейн избра нов път в Германия, където продължи впечатляващата си резултатност – 65 гола в 65 мача в Бундеслигата за баварския клуб. Оуен и Фердинанд бяха единодушни, че нападателят би променил играта, ако бе подписал за Манчестър Юнайтед вместо за Байерн.

Оуен заяви:
„Хари Кейн е просто убийствен. Той е брилянтен реализатор. Наистина брилянтен. Не съм съгласен с решението му да отиде в Германия. Бях откровен по този въпрос. Все още смятам, че беше лудост. Ти си на път да станеш най-резултатният играч във Висшата лига. Имаш деца, които са още в училище. Не можех да го разбера. Ако толкова искаш да спечелиш нещо, можеш да останеш още една година и после да отидеш някъде. Но просто да отидеш и да спечелиш, е като да отидеш в Селтик и да спечелиш титлата – печелиш всяка година, но това не е голямо постижение. Истинско постижение би било да станеш най-резултатният играч във Висшата лига. Това би било невероятно и можеше да спечелиш трофеи по пътя.“

Въпреки че завръщане във Висшата лига не е изключено някой ден, фокусът на Кейн тази година ще бъде върху опитите да спечели Шампионската лига, докато защитава титлата в Бундеслигата с Байерн.След това той ще води Англия на Световното първенство през 2026 година.


