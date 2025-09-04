Бивш германски национал: Трент вече липсва на Ливърпул, заслужава геройско посрещане на "Анфийлд"

Бившият германски национал Дитмар Хаман смята, че Ливърпул вече усеща липсата на Трент Александър-Арнолд след трансфера му в Реал Мадрид това лято. „Червените“ привлякоха Жереми Фримпонг от Байер Леверкузен като заместник на Арнолд, но нидерландският защитник получи контузия и ще се завърне в игра най-рано след паузата за националните отбори.

Фримпонг изигра едва 60 минути в първия мач на Ливърпул срещу Борнемут, след което получи травма на бедрото и пропусна следващите два двубоя от Висшата лига срещу Нюкасъл и Арсенал. В отсъствието на своя сънародник треньорът Арне Слот използва Доминик Собослай като десен бек. Унгарецът се справи доста добре на непознатата позиция и дори отбеляза уникален победен гол срещу „артилеристите“ миналия уикенд.

Въпреки добрите изяви на Собослай, Хаман е на мнение, че Ливърпул усеща липсата на Александър-Арнолд на терена, и нарича английския национал изключителен играч. Германецът призова феновете на Ливърпул да посрещнат бека като „герой“, когато Реал Мадрид гостуват на Анфийлд в мач от груповата фаза на Шампионската лига следващия месец.

„Трент Александър-Арнолд ще получи смесена реакция заради начина, по който напусна клуба. Надявам се обаче да бъде добре посрещнат. Според мен той заслужава геройско посрещане. Беше обичан от града, даде всичко за 10 години и никога не струваше и пени на клуба, въпреки че си тръгна без трансферна сума. Той е изключителен играч. В първите няколко мача хората не искат да признаят, защото много са разочаровани от заминаването му, но Ливърпул го липсва. Той бе плеймейкър от позицията на десен бек. Макар че Доминик Собослай вече може да играе там, играчи като Жереми Фримпонг и Конър Брадли не са същите. Вярвам, че ще настъпят моменти, когато хората ще осъзнаят колко им липсва Трент и затова той трябва да бъде посрещнат като герой. Страхувам се, че няма да е така, но се надявам да е,“ заяви Хаман.

Въпреки че Александър-Арнолд започна в два от първите три мача на Реал Мадрид в Ла Лига, Томас Тухел го подмина при селекцията на английския национален отбор за световните квалификации през септември. Трент ще се завърне в игра за Мадрид на 13 септември, когато тимът на Шаби Алонсо се изправи срещу Реал Сосиедад в Ла Лига.