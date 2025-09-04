Новини
Изгонени от ЦСКА все още не могат да си намерят отбори

4 Септември, 2025 11:58

Купър най-вероятно ще се върне да играе на Острова

Редица футболисти, които се разделиха с ЦСКА от началото на лятото до момента все още не могат да си намерят отбори. Преди два дни Мика Пинто беше освободен от „армейците“. В момента той е част от националния отбор на Люксембург и едва след предстоящите квалификации за Мондиал 2026 срещу Северна Ирландия и Словакия ще мисли за нов отбор.

Марселино Кареасо, Лиъм Купър, Тибо Вион, Зюмюр Бютучи и Аарон Исека все още са на борсата. Кареасо се раздели с ЦСКА още след края на миналия сезон, но все още не може да си намери отбор. Интерес към него има от родната му Колумбия, но се счита, че за него това е краен вариант и иска да продължи кариерата си в Европа или МЛС.

Купър най-вероятно ще се върне да играе на Острова. Вион сигурно ще продължи във Франция. Към Бютучи имаше интерес Норвегия, но за момента няма развитие. Няма информации дали някой отбор има намерение да вземе Исека.


  • 1 1488

    3 0 Отговор
    да се регистрират в бюрото по труда
    аз в момента съм на един курс дават по 20 лв на ден

    12:00 04.09.2025

