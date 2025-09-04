Новини
ЦСКА отряза треньора за бивш играч на Лестър

4 Септември, 2025 10:59 366 0

Играчът, който е роден във Франция, е с 13 мача за националния тим на Мали

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез търпи неуспех след неуспех на терена, а наскоро е ударил на камък и по отношение на трансферите.

Според Мач Телеграф ръководството на „червените“ е отрязало босненеца за малийски национал. Става дума за Фусени Диабате, който към днешна дата е без отбор, но има солидна визитка зад гърба си. Играчът, който е роден във Франция, е с 13 мача за националния тим на Мали. Той е играл за турските Трабзонспор, Сиваспор, Гьозтепе, Гиресунспор, сръбския Партизан, френските Аячо, Амиен и Гингам. За последно е бил част от швейцарския Лозана, за който миналия сезон е записал 35 мача, в които се е отчел със седем гола и пет асистенции.

Най-впечатляващото от визитката на Фусени Диабате е, че той има 15 мача във Висшата лига на Англия с екипа на Лестър. Това обаче се е случило преди 6-7 години, а към днешна дата играчът, който номинално е дясно крило, но може да играе и отляво, е бил оценен от ръководството на клуба като „ниска топка“ или иначе казано – прекалено слаб за ЦСКА. Така Душан Керкез няма да получи Фусени Диабате в съблекалнята, въпреки че го е харесал.

Припомняме, че босненецът вече докара в отбора един футболист по изцяло негово настояване – Брахими.


