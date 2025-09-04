България срещу най-силния отбор в Европа!

Националният отбор на България приема Испания на стадион "Васил Левски" в среща от световните квалификации. Двубоят между "лъвовете" и европейските шампиони започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на сърбина Сърджан Йованович. Любопитно е, че първоначално УЕФА обяви за рефер италианския топрефер Симоне Соца, който обаче беше сменен с 39-годишния белградчанин.
Мачът в София е първи за двата отбора от световните квалификации, като другите два състава в групата са Грузия и Турция. Когато започне срещата на "Васил Левски", вече ще се знае крайният резултат в Тбилиси. България се завръща в столицата за първи път след края на 2023 година, когато Илиан Илиев дебютира начело на трикольорите - срещу Унгария, наследявайки на треньорския пост уволнения Младен Кръстаич.
Българският селекционер има известни проблеми в своя състав, като от сметките му рано-рано отпаднаха заради контузии десният бек Виктор Попов и централният бранител Валентин Антов. Няма го и атакуващият халф Филип Кръстев, който дълго време беше без клубен тим. Буквално преди няколко дни Фуфу премина под наем в Оксфорд Юнайтед.
Вчера Илиев сподели пред медиите, че предстоящият мач с "Ла Роха" е най-важният в треньорската му кариера, като най-вероятно специалистът да заложи на по-дефанзивна тактика. Очаква се в тима да намерят място Антон Недялков и Фабиан Нюрнбергер, както и полузащитникът на Лийдс Илия Груев. По всяка вероятност в единайсеторката ще попадна и опитният Ивайло Чочев. Дилема пред треньорския щаб е вратарският пост, като изборът трябва да падне върху Димитър Митов или Светослав Вуцов.
Испанците идват за трите точки, като след три дни те имат трудно гостуване на Турция в Коня. Звездите на Луис де ла Фуентес не крият амбицията си не само да се класират на Мондиал 2026, но и да станат световни шампиони в Ню Йорк догодина. Все пак селекционерът на "фуриите" заяви, че Ламин Ямал, Алваро Мората и колегите им не са дошли в София на екскурзия и приемат мача като тежко изпитание.
Трибуните на стадион "Васил Левски" ще бъдат изпълнени с над 40 000 зрители, като толкова публика на домакински мач на България не се е събирала от световната квалификация с Ейре (1:1) през 2009 г. В последно време националният тим приемаше съперниците си на "Христо Ботев" в Пловдив, но заради по-малкия капацитет и някои неточности, които не отговарят на критериите на УЕФА за мачове от най-високо ниво - като например залата за пресконференции, която в срещуположния сектор на пресложата, "Колежа" отстъпи пред 40-хилядния Национален стадион.
Досега през 2025 година България няма победа: две загуби от Ейре в баража за дивизия "Б" в Лига на нациите, една от Гърция на остров Крит в проверка и реми с Кипър в контрола под тепетата. Трикольорите не са участвали на световно първенство от далечната 1998 година, като последната ни среща на най-големия футболен форум беше именно срещу "Ла Роха" - тежка загуба с 1:6 в Ланс.
България - Испания
Вероятен състав на България: Димитър Митов, Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов, Фабиан Нюрнбергер, Андриан Краев, Илия Груев, Георги Миланов, Ивайло Чочев, Кирил Десподов, Александър Колев.
Вероятен състав на Испания: Симон, Поро, Льо Норман, Хуйсен, Кукурея, Педри, Субименди, Олмо, Ямал, Н. Уилямс, Оярсабал
