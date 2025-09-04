Новини
България срещу най-силния отбор в Европа!

4 Септември, 2025 07:29 889 9

  • българия-
  • испания-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • стадион васил левски-
  • квалификации за мондиал 2026

Двубоят между "лъвовете" и европейските шампиони започва в 21:45 часа

България срещу най-силния отбор в Европа! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България приема Испания на стадион "Васил Левски" в среща от световните квалификации. Двубоят между "лъвовете" и европейските шампиони започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на сърбина Сърджан Йованович. Любопитно е, че първоначално УЕФА обяви за рефер италианския топрефер Симоне Соца, който обаче беше сменен с 39-годишния белградчанин.

Мачът в София е първи за двата отбора от световните квалификации, като другите два състава в групата са Грузия и Турция. Когато започне срещата на "Васил Левски", вече ще се знае крайният резултат в Тбилиси. България се завръща в столицата за първи път след края на 2023 година, когато Илиан Илиев дебютира начело на трикольорите - срещу Унгария, наследявайки на треньорския пост уволнения Младен Кръстаич.

Българският селекционер има известни проблеми в своя състав, като от сметките му рано-рано отпаднаха заради контузии десният бек Виктор Попов и централният бранител Валентин Антов. Няма го и атакуващият халф Филип Кръстев, който дълго време беше без клубен тим. Буквално преди няколко дни Фуфу премина под наем в Оксфорд Юнайтед.

Вчера Илиев сподели пред медиите, че предстоящият мач с "Ла Роха" е най-важният в треньорската му кариера, като най-вероятно специалистът да заложи на по-дефанзивна тактика. Очаква се в тима да намерят място Антон Недялков и Фабиан Нюрнбергер, както и полузащитникът на Лийдс Илия Груев. По всяка вероятност в единайсеторката ще попадна и опитният Ивайло Чочев. Дилема пред треньорския щаб е вратарският пост, като изборът трябва да падне върху Димитър Митов или Светослав Вуцов.

Испанците идват за трите точки, като след три дни те имат трудно гостуване на Турция в Коня. Звездите на Луис де ла Фуентес не крият амбицията си не само да се класират на Мондиал 2026, но и да станат световни шампиони в Ню Йорк догодина. Все пак селекционерът на "фуриите" заяви, че Ламин Ямал, Алваро Мората и колегите им не са дошли в София на екскурзия и приемат мача като тежко изпитание.

Трибуните на стадион "Васил Левски" ще бъдат изпълнени с над 40 000 зрители, като толкова публика на домакински мач на България не се е събирала от световната квалификация с Ейре (1:1) през 2009 г. В последно време националният тим приемаше съперниците си на "Христо Ботев" в Пловдив, но заради по-малкия капацитет и някои неточности, които не отговарят на критериите на УЕФА за мачове от най-високо ниво - като например залата за пресконференции, която в срещуположния сектор на пресложата, "Колежа" отстъпи пред 40-хилядния Национален стадион.

Досега през 2025 година България няма победа: две загуби от Ейре в баража за дивизия "Б" в Лига на нациите, една от Гърция на остров Крит в проверка и реми с Кипър в контрола под тепетата. Трикольорите не са участвали на световно първенство от далечната 1998 година, като последната ни среща на най-големия футболен форум беше именно срещу "Ла Роха" - тежка загуба с 1:6 в Ланс.

България - Испания

Вероятен състав на България: Димитър Митов, Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов, Фабиан Нюрнбергер, Андриан Краев, Илия Груев, Георги Миланов, Ивайло Чочев, Кирил Десподов, Александър Колев.

Вероятен състав на Испания: Симон, Поро, Льо Норман, Хуйсен, Кукурея, Педри, Субименди, Олмо, Ямал, Н. Уилямс, Оярсабал


  • 1 Пожелавам им успех,

    7 0 Отговор
    но 94-та никога няма да се повтори.
    Имахме играчи в европейски клубове, а сега никой не е чувал за футбол.
    Бият тъпана и вдигат врява нашите медии, ама дано не е напразно.

    Коментиран от #3

    07:36 04.09.2025

  • 2 СМЕХОРИИ 1

    7 0 Отговор
    Абе важното е екскурзията и нови татуировки... Има хора дето не са ходили из Европата

    07:37 04.09.2025

  • 3 бай Даньо...

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пожелавам им успех,":

    ШТо бе какво естанало тогава

    07:40 04.09.2025

  • 4 Прогноза

    9 0 Отговор
    Няма да паднем с повече от 5-6 гола, надявам се

    07:43 04.09.2025

  • 5 Някой

    8 1 Отговор
    Срамът ще е тотален. Нямам намерение да ги гледам, защото не ми харесва да се унижавам.

    07:45 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БФС Ново начало

    6 0 Отговор
    Мачът с Испания може да бъде повратна точка в историята на българския футбол. Обяснявам как:
    След като повече от 25 гидини дълбаем дъното за доброто на българския футбол ще бъде Испания да ни бие с 15:0. и инженера с 8ми клас (а може би трябва и Киселова и Радев) да разформирова тази пародия на отбор и да се изгонят всякакви чуждестранни туристи, маскирани като футболисти в българските отбори, да се забрани отборите да се наричат с имена на национални герои и исторически места и дати.
    Така през 1933 г Испания ни пребива от бой с 13:0 и цар Борис разтуря това посмешище, което петни националната фланелка!
    Сега е точно такъв подходящ момент!

    08:08 04.09.2025

  • 8 перуканчо перуков

    1 0 Отговор
    дано се смилят над нашите кандидат футболисти и не ни бият с повече от 5-6 на 0… а който има свободни пари сега е момента да спечеи малко отгоре 100% гарантирана печалба !!!

    08:39 04.09.2025

  • 9 Фен

    1 0 Отговор
    Имаше един лаф: Ще ни бият като маче у дувар...

    09:10 04.09.2025

