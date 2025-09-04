Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уелс победи минимално Казахстан и излезе начело в групата

Уелс победи минимално Казахстан и излезе начело в групата

4 Септември, 2025 20:08 436 0

  • уелс-
  • казахстан-
  • футбол-
  • квалификации мондиал 2026

Големият герой за британците бе Кийфър Мур

Уелс победи минимално Казахстан и излезе начело в групата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Уелс трябваше да се потруди сериозно, за да избегне разочарование в Казахстан, но успя да запише минимална победа с 1:0, която временно изведе тим на върха в квалификационната група за Мондиал 2026.

Големият герой за британците бе Кийфър Мур, който в своя 50-и мач за националния тим откри резултата. Нападателят се разписа отблизо, след като удар с глава на Лиъм Кълън, дошъл след центриране от пряк свободен удар на Хари Уилсън, бе спасен от вратаря.

След почивката обаче Уелс изгуби контрола над мача, а домакините – №114 в ранглистата на ФИФА – бяха на косъм от сензационно изравняване. Удар от дистанция на Галимжан Кенжебек срещна напречната греда след намеса на Карл Дарлоу.

Подкрепяни от шумната публика в Астана Арена, казахстанците заиграха освободено и повярваха, че могат да изненадат. Младата звезда Дастан Сатпаев – 17-годишният талант, който ще се присъедини към Челси догодина – също тества Дарлоу с опасен изстрел.

Отборът на Крейг Белами имаше възможности да реши двубоя, но до последно трябваше да устоява на натиска на домакините, които преследваха историческо равенство.

Уелс оглави временно група J, но престоят им на върха може да се окаже кратък, тъй като Северна Македония, която бе изместен, приема аутсайдера Лихтенщайн във вторник.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ