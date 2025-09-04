Уелс победи минимално Казахстан и излезе начело в групата

Уелс трябваше да се потруди сериозно, за да избегне разочарование в Казахстан, но успя да запише минимална победа с 1:0, която временно изведе тим на върха в квалификационната група за Мондиал 2026.

Големият герой за британците бе Кийфър Мур, който в своя 50-и мач за националния тим откри резултата. Нападателят се разписа отблизо, след като удар с глава на Лиъм Кълън, дошъл след центриране от пряк свободен удар на Хари Уилсън, бе спасен от вратаря.

След почивката обаче Уелс изгуби контрола над мача, а домакините – №114 в ранглистата на ФИФА – бяха на косъм от сензационно изравняване. Удар от дистанция на Галимжан Кенжебек срещна напречната греда след намеса на Карл Дарлоу.

Подкрепяни от шумната публика в Астана Арена, казахстанците заиграха освободено и повярваха, че могат да изненадат. Младата звезда Дастан Сатпаев – 17-годишният талант, който ще се присъедини към Челси догодина – също тества Дарлоу с опасен изстрел.

Отборът на Крейг Белами имаше възможности да реши двубоя, но до последно трябваше да устоява на натиска на домакините, които преследваха историческо равенство.

Уелс оглави временно група J, но престоят им на върха може да се окаже кратък, тъй като Северна Македония, която бе изместен, приема аутсайдера Лихтенщайн във вторник.