Новак Джокович отново на полуфинал на US Open след победа над Тейлър Фриц

3 Септември, 2025 07:15 1 101 0

  • новак джокович-
  • us open-
  • полуфинал-
  • тейлър фриц-
  • карлос алкарас-
  • тенис-
  • артър аш стейдиъм-
  • спортни новини

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу Карлос Алкарас

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович продължи да пише история на Откритото първенство на САЩ, след като зашемети публиката на „Артър Аш Стейдиъм“ с поредния си впечатляващ успех. 38-годишният сърбин демонстрира класата си, като елиминира американската надежда Тейлър Фриц с резултат 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в оспорван двубой, продължил 3 часа и 24 минути.

Още от първите минути Джокович наложи темпото, като спечели 73% от точките си на първи сервис и реализира ключов пробив, който му осигури предимство в откриващия сет.

Във втората част Ноле затвърди доминацията си с два брейка, въпреки че Фриц успя да върне един от тях. Американецът не се предаде и в третия сет показа характер, печелейки впечатляващите 90% от точките на първи сервис и реализирайки пробив, с което намали изоставането си.

В решителния четвърти сет Джокович отново показа защо е сред най-великите в тениса – с 82% успеваемост на първи сервис и още един пробив, той сложи точка на спора и си осигури място на полуфиналите на US Open за рекорден 14-и път.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който без особени затруднения преодоля Иржи Лехечка.


