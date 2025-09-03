Новак Джокович отново на полуфинал на US Open след победа над Тейлър Фриц

Новак Джокович продължи да пише история на Откритото първенство на САЩ, след като зашемети публиката на „Артър Аш Стейдиъм“ с поредния си впечатляващ успех. 38-годишният сърбин демонстрира класата си, като елиминира американската надежда Тейлър Фриц с резултат 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в оспорван двубой, продължил 3 часа и 24 минути.

Още от първите минути Джокович наложи темпото, като спечели 73% от точките си на първи сервис и реализира ключов пробив, който му осигури предимство в откриващия сет.

Във втората част Ноле затвърди доминацията си с два брейка, въпреки че Фриц успя да върне един от тях. Американецът не се предаде и в третия сет показа характер, печелейки впечатляващите 90% от точките на първи сервис и реализирайки пробив, с което намали изоставането си.

В решителния четвърти сет Джокович отново показа защо е сред най-великите в тениса – с 82% успеваемост на първи сервис и още един пробив, той сложи точка на спора и си осигури място на полуфиналите на US Open за рекорден 14-и път.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който без особени затруднения преодоля Иржи Лехечка.