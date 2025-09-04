Аманда Анисимова с исторически полуфинал на US Open след категорична победа над Ига Швьонтек

Вълнуваща вечер на централния корт „Артър Аш Стейдиъм“ донесе истинска сензация за американските фенове на тениса. Аманда Анисимова, една от големите надежди на домакините, се класира за първи път в кариерата си на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, след като детронира миналогодишната шампионка Ига Швьонтек с убедителното 6:4, 6:3.

Срещата, продължила час и 36 минути, се превърна в своеобразен реванш за Анисимова. Само преди няколко месеца полякинята не ѝ остави никакви шансове на финала на „Уимбълдън“, но този път американката показа хладнокръвие и изключителна концентрация.

В първия сет Анисимова реализира 74% от точките си на първи сервис и проби два пъти подаването на Швьонтек, докато полякинята успя да върне само един брейк. Във втората част местната любимка продължи да доминира, като отново направи два пробива и затвори мача с 67% успеваемост на първи сервис.

След този впечатляващ успех, Аманда ще се изправи срещу Наоми Осака в следващия кръг. Японската звезда се наложи над Каролина Мухова и също ще търси място на финала.