Аманда Анисимова с исторически полуфинал на US Open след категорична победа над Ига Швьонтек

4 Септември, 2025 13:58 538 2

Американската публика вече тръпне в очакване на следващия ѝ двубой

Аманда Анисимова с исторически полуфинал на US Open след категорична победа над Ига Швьонтек - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на централния корт „Артър Аш Стейдиъм“ донесе истинска сензация за американските фенове на тениса. Аманда Анисимова, една от големите надежди на домакините, се класира за първи път в кариерата си на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, след като детронира миналогодишната шампионка Ига Швьонтек с убедителното 6:4, 6:3.

Срещата, продължила час и 36 минути, се превърна в своеобразен реванш за Анисимова. Само преди няколко месеца полякинята не ѝ остави никакви шансове на финала на „Уимбълдън“, но този път американката показа хладнокръвие и изключителна концентрация.

В първия сет Анисимова реализира 74% от точките си на първи сервис и проби два пъти подаването на Швьонтек, докато полякинята успя да върне само един брейк. Във втората част местната любимка продължи да доминира, като отново направи два пробива и затвори мача с 67% успеваемост на първи сервис.

След този впечатляващ успех, Аманда ще се изправи срещу Наоми Осака в следващия кръг. Японската звезда се наложи над Каролина Мухова и също ще търси място на финала.


  • 1 Хасково

    1 0 Отговор
    Браво!
    Аманда (Виктория) Анисимова и на Уймбълдън игра добре,само на финала се поизложи"малко"- да паднеш в два сета на нула, си е за подигравка. :-)
    Но пък явно има потенциал, браво!

    14:19 04.09.2025

  • 2 Българин

    1 0 Отговор
    Швьонтек отиде на Швьонтека си,БРАВО АМАНДА,натрий и муцуната на тази допинг почитателка.

    14:29 04.09.2025

