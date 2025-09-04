Новини
Кирил Десподов отпада от състава на България

4 Септември, 2025 12:39 592 1

  • българия -
  • кирил десподов -
  • квалификации -
  • испания

Причината е травма

Кирил Десподов отпада от състава на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на България Кирил Десподов отпада от състава на “лъвовете” за предстоящите две световни квалификации – срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември – поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с “Ла Роха” на стадион “Васил Левски”.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.

Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване.


  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    2 0 Отговор
    Абе, май е напълнил гащите от страх, какво може да се случи довечера

    12:53 04.09.2025

