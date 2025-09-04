БФС и БПФЛ се позоваха на изискване на УЕФА за ранния час на Ботев Пловдив – Левски

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с позиция относно недоволството от страна на отборите на Ботев Пловдив и Левски за началния час на мача помежду им.

Срещата е отложена от шестия кръг на Първа лига и е насрочена за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Ето позицията на БФС и БПФЛ:

"Във връзка с коментарите и реакциите от страна на футболната общественост, включително на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уточняват следното относно програмата за срещите от efbet Лига:

Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 часа, тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 часа. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач. Бихме желали да отбележим, че носителят на телевизионните права – Нова Броудкастинг Груп, също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден. БФС и БПФЛ остават твърдо ангажирани с равнопоставеността, прозрачността и професионализма при изготвянето на програмата."