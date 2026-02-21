Новини
Ивайло Мирчев: Гюров направи една много прилична селекция от доказани професионалисти

21 Февруари, 2026

  • ивайло мирчев-
  • служебно правителство-
  • гюров

По думите му, не може да се каже, че има партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Бойко Борисов, има доста хора, които са свързани с ГЕРБ

Ивайло Мирчев: Гюров направи една много прилична селекция от доказани професионалисти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това правителство е на Андрей Гюров и като служебен премиер си е избирал министрите, а президентът Илияна Йотова по Конституция издава съответния указ. Всички партии по време на консултациите, извън тези, които са в модела "Борисов - Пеевски", посочиха г-н Гюров като най-добрия вариант за премиер. От тук нататък това е изборът и г-н Гюров направи една много прилична селекция от доказани професионалисти. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

По думите му, не може да се каже, че има партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Бойко Борисов, има доста хора, които са свързани с ГЕРБ:

"Има министър на ГЕРБ от последното правителство. Доста находчиво от гледна точка на това, че в армията има приоритети, които са национални и всички партии сме на едно мнение. Да се запази сегашният министър е добър ход. Така, че има професионалисти и сега те трябва да си изпълнят задачата."

Според него, те са политическа формация и носят отговорност за страната, защото са в парламента и упражняват парламентарен контрол според промените в Конституцията на това правителство и най-нормално е всички да носят отговорност за страната.

"Това си е избор на самия служебен премиер, той си носи отговорност и до момента доста добре се справя в тези задачи. Няма партийни квоти и аз такива не виждам. Виждам обаче вътре две турски имена - Корман Исмаилов и Хасан Адемов. Всички в парламента знаят, че Адемов е един от най-добрите експерти в областта на социалните науки и винаги се е приемал чисто експертно в Народното събрание доста уважавано. Това е интересен ход на премиера", посочи Мирчев.

Той смята, че това е жест към тази общност, защото тя има място в българската политика и в управлението.

По отношение на назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер по честни избори, Ивайло Мирчев каза, че юридически погледнато няма гаф:

"В морален план обаче, мисля че беше добре, че г-н Цицелков подаде своята оставка, тъй като трябва да е ясно, че честните избори са приоритет - те са приоритет очевидно за г-жа Йотова, за служебния премиер, за нас също са приоритет и затова направихме платформата "Ти броиш", за да може и гражданите да се включат в опазването на вота. От тази гледна точка оставката е правилна", обясни Мирчев.


  • 1 ДъБили

    76 7 Отговор
    Щом Лама Мирчев казва значи е така!

    12:24 21.02.2026

  • 2 Бай Дан

    53 3 Отговор
    Оземпиков да не се обажда, тия ако са професионалисти, той не е на оземпик!

    12:24 21.02.2026

  • 3 Еее срам срам!!!

    50 4 Отговор
    Еее срам,срааам!!!!

    Коментиран от #102

    12:25 21.02.2026

  • 4 петрохан

    74 6 Отговор
    шарлатаните са се овъртели до гуша във фекалиите по пак се хвалят с вонята си.

    Коментиран от #19

    12:25 21.02.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    61 6 Отговор
    Два Пръста Чело, умен по цялата педофилска глава! Другарю Два Пръста, най ценното попадение беше Цицелков, защо така постъпихте с него?🤥

    12:26 21.02.2026

  • 6 лекувай се

    41 7 Отговор
    ивайла

    Коментиран от #95

    12:26 21.02.2026

  • 7 хдфбхфц

    57 5 Отговор
    Все доказани професионалисти на дълбоката държава

    12:27 21.02.2026

  • 8 кошлук боклуков

    22 2 Отговор
    с теб сме слънце

    12:28 21.02.2026

  • 9 ПЬОДАЛИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ

    43 4 Отговор
    Съешавайте се.

    12:29 21.02.2026

  • 10 ВСИЧКИ ДЪРПАТ ЧЕРГАТА

    34 3 Отговор
    КЪМ СЕБЕ СИ. И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА ЗА ДА СПЕЧЕЛЯТ. ГУБЯТ НО НИКОГА НЕ СЕ ОТКАЗВАТ. СГЛОБЯВАТ СЕ ГОВОРЯТ НЕ ИСТИНИ ПОДАВАТ СИ ТОПКАТА ЕДНИ ДРУГИ А НАРОДА СТРАДА В БОЛШЕНСТВОТО СИ.

    12:29 21.02.2026

  • 11 гражданин

    31 5 Отговор
    И вие започнахте да ни омръзвате като Лама тиквун !!

    Коментиран от #24

    12:30 21.02.2026

  • 12 Стар мераклия

    36 3 Отговор
    И аз съм чувал, че Надето е много добра професионалистка. Добре й се отплащали...

    Коментиран от #17

    12:31 21.02.2026

  • 13 Възмутителен гьонсуратлък

    52 1 Отговор
    ПеПедебатите точно като Европейската комисия яхнаха властта без никой да ги е избирал.Възмутителен е гьонсуратлъкът им след Петрохан.

    12:31 21.02.2026

  • 14 добрите политики

    29 1 Отговор
    МВР е уж деполитизизана институция. Политическо назначение разбираемо е да е министърът. Главния секретар на МВР би трябвало да е професионален деполитизиран кадър, а се гласи поредното политическо назначение, откъдето надолу лавината от политически назначения е стартирана, следователно въпроса защо МВР е политизирана е риторичен.

    12:32 21.02.2026

  • 15 С/Р

    25 1 Отговор
    Телевизионни участия на Мирчо от началото на годината до сега

    Коментиран от #116

    12:32 21.02.2026

  • 16 Егвийн ал-Вийр

    49 2 Отговор
    Мирчев върви в класацията от нагъл към по-нагъл и най-нагъл.
    Това изказване че кабинета на Гюров не е на ППДБ е точно толкова нагло, колкото признанието на Асен Василев, че Кирил Петков е лобирал пред кмета на Люлин да назначи мъжа на Лена за заместник кмет, "ама то не било натиск ами само предложение към кмета"

    12:32 21.02.2026

  • 17 И ЯЗ СЪМ ЧУВАЛ

    24 2 Отговор

    До коментар #12 от "Стар мераклия":

    За уменията и още от ученичка.

    Коментиран от #37

    12:33 21.02.2026

  • 18 Промяна

    40 3 Отговор
    Този нищожник какво работи за да получава тази огромна заплата РАБОТИ ЛЪЖЕЦ ШАРЛАТАНСКИ А КОИ СА ОНЕЗИ КОИТО ГЛАСУВАТ ЗА ТОВА

    12:34 21.02.2026

  • 19 Зеления

    35 1 Отговор

    До коментар #4 от "петрохан":

    "шарлатаните са се овъртели до гуша във фекалиите по пак се хвалят с вонята си."

    те си мислят че тази миризма е от ароматизатор

    12:34 21.02.2026

  • 20 Краварски пропаднал ненормалник

    33 3 Отговор
    Този лъже и в сънят си

    12:35 21.02.2026

  • 21 Ганчо мирчев с двата пръста чело

    30 3 Отговор
    Извинете, исках да кажа "от доказани некадърници и провалени политици"

    12:35 21.02.2026

  • 22 Мурка

    27 3 Отговор
    тва НЕЩО и за бригадир в ТКЗС не става

    12:35 21.02.2026

  • 23 Лама с ниско чело

    33 2 Отговор
    дойдох от село да ви правя антикомунисти като тате, който вече не е комунист!

    12:35 21.02.2026

  • 24 БоюЦиганина

    21 4 Отговор

    До коментар #11 от "гражданин":

    Не съм лама, Буда съм, БУДА!

    Коментиран от #29

    12:36 21.02.2026

  • 25 Ти да видиш

    36 2 Отговор
    Всички са доказани "професионалисти" като теб, операторе.
    Пълна Пародия и ДБ-илщина.
    Смешници, но много нагли.

    12:38 21.02.2026

  • 26 Промяна

    29 3 Отговор
    БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ЛЪЖАТ ВИ ЖЕСТОКО ВИЖТЕ САМО КАК ВИ ИЗМЕНТРИХА ШАРЛАТАНИТЕ ОЩЕ ОТ 2020 ГОДИНА

    12:38 21.02.2026

  • 27 Софийски селянин,Пенсионер

    27 2 Отговор
    В събота защо ли не си гледаме кефа ами се занимаве с политика,гадна работа...
    И все пак този дребничкият Гюро по възможност събра най големият тюрлю гювеч...
    Но така му беше казано наредено,той е само една пешка...

    12:39 21.02.2026

  • 28 Ъхъъъъ....

    37 2 Отговор
    Гюров направи една много прилична селекция от доказани петрухански педофили, наркомани и извратеняци

    12:40 21.02.2026

  • 29 Хахаха

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "БоюЦиганина":

    Не си Буда, колега. БУДАЛА си. ;)

    Коментиран от #44

    12:41 21.02.2026

  • 30 много прилична селекция

    26 1 Отговор
    от атлантически подлоги.

    12:41 21.02.2026

  • 31 Лама Калушев Войвода:

    35 2 Отговор
    Бедни ми, бедни ми Мирчев, ти трябваше да си с мен на разходката до Околчица!😁

    12:42 21.02.2026

  • 32 Макс

    6 27 Отговор
    Фактът ,че десетина платени драскачи подскачат е сигурен знак , че работодателите им се страхуват от ПП-ДБ .

    Коментиран от #47

    12:42 21.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пълно нищожество, ама завършено !

    14 3 Отговор
    (в армията има приоритети, които са национални и всички партии сме на едно мнение. Да се запази сегашният министър е добър ход....)

    12:43 21.02.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    27 3 Отговор
    Този е решил да удари дъното със защитата на педофилията!

    "Тигре" от Крушари, да беше паднал "геройски" на Източния фронт в защита на Киев и евроатлантизъмЪт, за да си спестиш позора, ама не! Предпочете да се криеш по студията от руснаците.... 🤣🤣🤣

    12:43 21.02.2026

  • 36 Оги

    23 3 Отговор
    Само заради този нискочел катър няма да гласувам за тези мошеници от ППДБ.

    12:43 21.02.2026

  • 37 ЧЕ НАДА УМЕНИЯТА СИ ГИ ПРИЛАГАШЕ

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "И ЯЗ СЪМ ЧУВАЛ":

    Едновременно на Костов и на коня Петър Стоянов. Така ги скара.

    12:43 21.02.2026

  • 38 Парапет

    25 2 Отговор
    Мирчев има комплекса, че не беше той на парапета с Лена, а друг зае мястото. В едно интервю преди месец се жалваше каква загуба е Лена да не е в листите за следващия парламент.
    Двата пръста чело такъв мерак има към момата и така иска да й се издигне в очите, ха дано и той да намаже, че се правеше на големия мъжкар пред офицера от НСО в парламента и го обиждаше защо охранява Пеевски, все едно човека има избор след като са му наредили.
    После ходи на Тюркмян чешма само по сако в студеното време, пак да покаже колко е мъж.
    Вре се във всяка телевизия от сутрин до вечер, ама не поддава засега момата и това е.

    12:44 21.02.2026

  • 39 Теслатъ

    10 6 Отговор
    Главното е да сепроведат що-годе честни избори с надеждата, електората да се събуди и от "Матрял", да се превърне в Избирател! Да отхвърли Статуквото и да гласува за ген.Радев, не зная дали той ще успее да спре това "Потъване" на държавата в небитието, но съм уверен, че това е последната ни надежда, пропуснем ли я......, всеки да се спасява по единично и както може.

    12:44 21.02.2026

  • 40 Тити на Кака

    23 4 Отговор
    Запишете си - според гениалния Ивай Мирчев в назначаването на наркоманизиран лъжец за министър на честността няма никакъв юридически гаф, защото номинираното лице твърди наляво и надясно, че е завършило специалност "честни избори", докато се е забавлявало да кара сърф някъде в Австралия или е обучавало млади африканки в демократични сексуални техники по времето на избори из Черния континент. И така на 100% отговаря на конституционното изискване за експертност при номинации на министри.
    Умен е Лама Ивай, умеееен 😂😂😂

    12:45 21.02.2026

  • 41 Да бее мушмул

    20 2 Отговор
    г-н Цицелков може и за президент да го номинирате. Юридически погледнато няма да е гаф....

    12:46 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 много прилична селекция

    20 2 Отговор
    от ционистка сган. Ама много прилична...

    12:47 21.02.2026

  • 44 БоюЦиганина

    6 7 Отговор

    До коментар #29 от "Хахаха":

    Не съм будала, коуега! Само гледай как ще се върна с 300 и над 30% на 20-ти април - каква светла дата, да се свети името на чичи. ГЕРБ сме първа сила, Крадев ще ни диша прахуляка!

    12:48 21.02.2026

  • 45 От 42 премахнатПенсионерка

    9 2 Отговор
    Ха, ха. … Видимото и с просто око не може да се покрие…. Колкото и да се премълчава или замазва с “ голямата баданарка”, толкова по-съмнително. Автогол……

    12:50 21.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Платен

    18 4 Отговор

    До коментар #32 от "Макс":

    "Фактът ,че десетина платени драскачи подскачат е сигурен знак , че работодателите им се страхуват от ПП-ДБ ."

    Не сме получавали никакви заплати. Боко и Шиши минаха в нелегалност покрай Петрохан, на дюшеци са в тайна квартира и никой не дава пари. Пишем си солово.
    Барбутов като взе подкупите, вместо да ги даде на нас, ги прати на Асен за нов пеньоар, предния мъжа му го бил скъсал в изблик на страст и от там не дойдоха никакви кинти.
    Много е зле положението !

    12:51 21.02.2026

  • 48 "честните" избори са приоритет

    12 3 Отговор
    Но честните референдуми НЕ са ни приоритет. хахахаха..... ако броим само нашите олигофрени ще са най "честни"...

    12:51 21.02.2026

  • 49 бай Иван

    25 2 Отговор
    Много прилична селекция? Мирчев за пореден път се убеждавам,че си завършен и.иот

    12:53 21.02.2026

  • 50 Фен

    21 2 Отговор
    Тоя събра каймака на НПОтата! Велик! Поклон!

    12:53 21.02.2026

  • 51 Лост

    20 2 Отговор
    Ами трябваше да сложи Елена Поптодорова за зам.министър и щеше да е върха.А на Запрянов -Тагарев.

    12:56 21.02.2026

  • 52 Тони

    4 17 Отговор
    Добре че младите хора не ги интересува какво пишат в този сайт. Ако ви четат коментарите ще разберат ,че сте само русофили и прошляци. Как ще прокопса България с такива като вас просто не знам

    Коментиран от #62

    12:56 21.02.2026

  • 53 Много

    4 8 Отговор
    шарани лапат прасешка стръв. Много повече са от мислещите хора. Жалко!

    12:57 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 факт

    18 3 Отговор
    Аз това правителство нищо прилично не виждам. Премиерът може да се окаже, че не е можело да стане премиер, защото не е подуправител на БНБ. Министърът на вътрешните работи е съдия с мезонет в Гърция и необясними доходи в периода 2018-2022 г. Трайчо Трайков е доказан русофоб, който искаше да се саморазправя с паметници и наименования на улици. Надежда Михайлова е стара седесарска отломка - русофобка. Румяна Бъчварова е доказан соросоид и цял живот е на някакъв пост на държавната софра. Клисурски също е соросоид и русофоб. Запрянов пак ще бие руснаците и ще слугува на войнолюбците. Няма да продължавам, но един читав, разумен и отговорен човек няма в този кабинет, пълен с всякакви "фоби", на които окото няма да мигне да ни вкарат във война с Русия. Очевидно това е планирано, защото от миналото лято руснаците трескаво продават имотите си в България.

    Коментиран от #60, #67

    13:00 21.02.2026

  • 56 Да го сритаме!

    3 7 Отговор
    Да наритаме Тошко Маймунков по главата!

    13:01 21.02.2026

  • 57 Питар

    15 2 Отговор
    Бе не мога да разбера защо само тези сектанти кланят в медиите.
    Други политически партии няма ли ?

    13:01 21.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нобелова награда

    12 1 Отговор
    Ивайло Мирчев: Гюров направи една много прилична селекция от доказани професионалисти по карате на креватна борба! Готови за Нобелова награда на изключително доказани професионалисти по "Креватна Борба"!

    13:02 21.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Селекцията е

    15 0 Отговор
    изцяло от НПО соросоидни гнидички и от атлантически нищожества мразени от хората. Това е селекцията и много се съмнявам точно Гюров да я е правил

    Коментиран от #74

    13:03 21.02.2026

  • 62 В България няма русофили!

    1 10 Отговор

    До коментар #52 от "Тони":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал!

    Коментиран от #64

    13:03 21.02.2026

  • 63 е,вероятно

    12 0 Отговор
    в сравнение със самия него и да са професионалисти, но пък до истинските са гола вода

    13:04 21.02.2026

  • 64 е да де

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "В България няма русофили!":

    у нас няма русофили, пълно е обаче с путинофили

    Коментиран от #94

    13:05 21.02.2026

  • 65 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    И Мирча Кришан се отметна от Правителството "Педофили". Тези започнаха зле, и ще свършат още по зле.

    13:06 21.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 дабе

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "факт":

    руснаците си продават имотите защото им забраниха да идват у нас като вражеска държава, а и тука не им дават визи - продават и купуват в Турция засега

    13:07 21.02.2026

  • 68 Тоя пък какъв пастет му е в кафата

    8 0 Отговор
    Бил партиен кабинет на хора, които били свързани с ГЕРБ. После пък се цепи как нямало партийни квоти и той такива не виждал и като капак се цепи и как г-н Гюров направил една много прилична селекция от доказани професионалисти.

    13:09 21.02.2026

  • 69 Нобелова награда

    5 0 Отговор
    Българите, преди те нямаха държава.. Пък и за какво ли им беше..
    Като погледнеш на длъж и шир все бяло море беше.. имаше борба за девойка , но тя бе селска..
    А сега борбата за девойки е градска.... по дискотеките и по пътеките иии хоп в парламата!

    13:10 21.02.2026

  • 70 Оги

    12 1 Отговор
    Тоя нискочел катър като го видя и много ми се гласува.

    13:11 21.02.2026

  • 71 Един не-трол

    16 1 Отговор
    Страхотни сте Мирчев. Вие сами ще се изкарате от парламента. Като се почне от трагедията в Петрохан и оттам премиера ни е разследван за лобизъм за китайците, вицепремиера по честни избори не може 5 години да участва в избори и какви ли не простотии още сътворяване. Но поне Петрохан показа, че наистина хард избирателите ви са като сектанти. Могат и да умрат за вас.

    13:12 21.02.2026

  • 72 Гъбарко

    13 1 Отговор
    Леле Другаря Мирчев затъмни по излъчване в ефира Варненските докери от времето на Бай Тошо. Някога когато се откри БНТ емисиите започваха с Добър ден Другарю Живков и се закривха с Лека Нощ Другарю Живков. По късно когато се откри Втора програма един с автомат сочеше към зрителите и викаше обърни на Първа. Сега 60-70 години по-късно деня ни започва с Добър ден другарю Мирчев и Лека нощ другарю Мирчев, а националните мucupкu ахкат в захлас от обаятелния му образ.

    13:13 21.02.2026

  • 73 Цвете

    3 13 Отговор
    АБСОЛЮТНО ПРАВ Е. ДОБАВЯМ, ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, КОИТО ОТПАДАТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СА СЕ " РАЗВИХРИЛИ " ДА ОМАСКАРЯВАТ ,ЗАЩОТО ТЕ СА АУТ. 👍🇧🇬🍀

    13:13 21.02.2026

  • 74 Селекцията не е от лама Гюро

    9 3 Отговор

    До коментар #61 от "Селекцията е":

    От началничната му Бъчварова е подадена, а вероятно идва от кръга Капитал с намигване към Тиквата за сметка на Шиши.

    Коментиран от #77

    13:14 21.02.2026

  • 75 Цвете

    2 13 Отговор
    АБСОЛЮТНО ПРАВ Е. ДОБАВЯМ, ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, КОИТО ОТПАДАТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ СА СЕ " РАЗВИХРИЛИ " ДА ОМАСКАРЯВАТ ,ЗАЩОТО ТЕ СА АУТ. 👍🇧🇬🍀

    13:15 21.02.2026

  • 76 Ъхъъъъ....

    11 0 Отговор
    (В армията има приоритети, които са национални и всички партии сме на едно мнение) .. Я не умувай мушмул кой на какво мнение е, а на подскоци към "коалицията на желаещите" нищожество продажно и от партийната субсидия да плащате онези 1% от 90 милиарда евро за Украйна за 2026 година .. Така и не разбрахте що за маалоумна сган сте всички атлантици без изключение. Никакво значение няма в коя дупка или партия сте се окопали. Еднакво вредни сте

    13:16 21.02.2026

  • 77 Това пък с Бъчварова

    10 3 Отговор

    До коментар #74 от "Селекцията не е от лама Гюро":

    верно си беше еманацията на тъпотията

    13:17 21.02.2026

  • 78 Фридрих

    10 3 Отговор
    погледни се колко си смешен бре ...ходи се скрии някъде бе ...ти дето изпдаш в истерия като ти звънне бг алерт ....толкова ти е мозъка и психичекаста устойчивост ..за другото няма да с еговори то се вижда

    13:17 21.02.2026

  • 79 Баба Гошка

    12 2 Отговор
    Да, беее, да. Кат муммиията нейски, които от кога чакат да се докоппат пак до коккалл и безплатни екскуррзии по света? Алоууу. Да се мааа хатт и да ги нямма.

    13:18 21.02.2026

  • 80 Някак си ще я преживеем

    11 2 Отговор
    и тая прилична селекция от доказани професионалисти ... После да видим и другата "прилична селекция от доказани професионалисти"... лошото само е че тези "доказани професионалисти" нищо не с доказали и все цял живот на държавна софра са били. Доказани са само като паразити според мен

    13:22 21.02.2026

  • 81 ШЕФА

    13 3 Отговор
    Пе..дофилчев,Гяуров направи едно ОПГ от най долните,некадърни и продажни Седер.сти,Гер.ерасти и от вашото котило пед.расти.

    13:22 21.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Тиквата

    13 2 Отговор
    Никой няма да гласува за вас педо..... и пед.... жалки,вие сте история.

    13:25 21.02.2026

  • 84 Ozempik диета

    11 2 Отговор
    Не се нервирай. Ще си ги уредите изборите, машинките са само за вас. Вече имата опит с веса Петриханска кметица. 2 място е ваше.
    П. С. Да нагласите и дюган бей, нали ви е аркадаш.

    13:29 21.02.2026

  • 85 За високочелите будали:

    10 1 Отговор
    "...а вий, вий сте идиоти" Геният Ботев е винаги актуален!!!

    13:30 21.02.2026

  • 86 Каба Гюро

    15 3 Отговор
    Коалицията ППДБ се раздели на избраните които са ходили на Петрохан и тия които са мечтаели да отидат на Петрохан. Мирча явно е бил от мечтателите.

    Коментиран от #93

    13:31 21.02.2026

  • 87 Прасешки

    10 3 Отговор
    шарани! ББ казаше, че се разбира с вас щото сте прости като него

    13:35 21.02.2026

  • 88 Илиева

    13 2 Отговор
    Мирчев,ти от чия селекция си???На бившите комунисти на останките от СДС или на шарлатаните???То бива,бива лапацало но ти нямаш равен.Остани си със смъкнатите гаши на Росенец те казват всичко за теб….Всяка твоя дума отказва по сто човека от ПП-ДБ.Дерзай та по-скоро да се свърши с тая мъка🤮🤮🤮🤮

    13:41 21.02.2026

  • 89 Вие баш

    10 1 Отговор
    на педи алите сте лизачи. Мощно поемате без значение чий е не подбирате

    13:42 21.02.2026

  • 90 много прилична селекция...

    7 1 Отговор
    Хайку: Върви народе на подскоци към "коалицията на желаещите" Слънцето отново ще изгрее и пак ще има хубави цветя израснали във останалите ви по пътя само атлантическите ви лааааайна

    13:48 21.02.2026

  • 91 За атлантиците

    12 2 Отговор
    Всяка селекция от атлантически подлоги и предатели е "много прилична селекция"

    13:51 21.02.2026

  • 92 Някой

    14 1 Отговор
    Определено! Като почнем с Цицелков, продължим с онова Наде, дето уж било хубаво, после с онзи запрения в министерството на войната, и т. н. Доказана банда шарлатани!

    13:52 21.02.2026

  • 93 Тити на Кака

    8 2 Отговор

    До коментар #86 от "Каба Гюро":

    Бъркаш, тия, дето не са били на Петрохан не са мечтаели, а са били в село Българи! Все пак това е другият край на канала, който еколозите самоотвержено са контролирали, а това изисква задружни усилия от всички заинтересовани елементи на демократичната наркообщност.
    Питай Цицелков, ако не вярваш, той е лицензирано честен човек от ДС😂😂😂

    13:52 21.02.2026

  • 94 Тити на Кака

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "е да де":

    гледам, че си експерт по филите, та да те попитам - кои у нас са повече, според теб, путинофилите или педо.илите?

    13:56 21.02.2026

  • 95 терзиев

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "лекувай се":

    можеше да го пратя при моя лама да му октключи фонтанелката

    Коментиран от #106

    13:56 21.02.2026

  • 96 Провалени Психопати

    16 3 Отговор
    ППДБ са най-големите българомразци, извършиха много престъпления срещу държавата и обикновените българи. Платени атлантически Подлоги са те и всичките им членове и симпатизанти.

    13:59 21.02.2026

  • 97 Професионалисти

    12 1 Отговор
    будисти!

    14:02 21.02.2026

  • 98 ДОКАЗАНИ

    14 1 Отговор
    СОРОСЧЕТА КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗЧАДИЯ КОИТО ЗА ПАРИ НЕ РОДИНА.МАЙКА СИ ЧЕ ПРОДАДЪТ.

    14:05 21.02.2026

  • 99 Румен

    4 1 Отговор
    От Харвард има ли?

    14:06 21.02.2026

  • 100 Ей, вие за

    10 1 Отговор
    Идиоти ли ни вземате?!? До кога, от сутрин до вечер, ще ни заливате с помията на тази компрометирана отвсякъде шайка инфантилни и некадърни извратеняци, на които дори правителство им дадоха да си направят и те направиха отговорник за честността на изборите човек, на когото самият ЕС е забранил да се занимава с избори, поради нечестност?!?

    14:09 21.02.2026

  • 101 Ауууууу... извратеняци петрухански

    13 1 Отговор
    Срам нямат

    14:11 21.02.2026

  • 102 Ей, вер за

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Еее срам срам!!!":

    Идиоти ли ни вземате?!? До кога, от сутрин до вечер, ще ни заливате с помията на тази компрометирана отвсякъде шайка инфантилни и некадърни извратеняци, на които дори правителство им дадоха да си направят и те направиха отговорник за честността на изборите човек, на когото самият ЕС е забранил да се занимава с избори, поради нечестност?!?

    14:11 21.02.2026

  • 103 гост

    8 1 Отговор
    Тоя сам маи Неси вярва на лъжите .олифрен

    14:12 21.02.2026

  • 104 Абе сега гледам

    10 1 Отговор
    Че тоя Калушев и той бил участвал в абордажа на Росенец на времето. В сухопътната гвардия бил дето Мирчев се валяше в калта. И на протестите декември пак е бил пред парламента с тея от ДБ-ПП

    Коментиран от #110

    14:15 21.02.2026

  • 105 НАЛИ?!

    11 1 Отговор
    Особено избора на ,,професионалиста" за честни избори-Цицелката-няма аналог,не в БГ,а в...света...!

    14:15 21.02.2026

  • 106 Бобо

    4 4 Отговор

    До коментар #95 от "терзиев":

    то мафията за това ги уби, таки и шиши са видени да се качват с четири черни джипа за да довършат добрите мили будисти лечители спасители

    14:16 21.02.2026

  • 107 НПО ПП

    10 1 Отговор
    ИЗМАЙСТОРИ сорос ПРАВИТЕЛСТВО.

    14:22 21.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Майора

    13 1 Отговор
    Татков Мирчев , този кабинет е избран от Радев иНПО на Сорос! Още от първите му действия се разбра че не работи за честни избори, а за разчистване на сметки с политически неудобните! Срам и позор НОО на Сорос да участват в управлението на страната , при положение че АКФ с шеф Станкушев иска от Сарафов да прекрати подписката срещу сектата на Калушев!Сбъдват се думите че Партия Петрохан ще работи за овладяване на службите и цялата власт в страната , със свое МВЗр , свой главен прокурор и свои началник служби!

    14:27 21.02.2026

  • 110 Да, всичко е точно

    8 1 Отговор

    До коментар #104 от "Абе сега гледам":

    само една лека поправка, че на ДБ + Доган сарай фестивала лама Мирча Кришан се въргаляше пред жандармите в прахоляка по лъснал дирник. Нещо като онова укрпско недоразумените Глишев пред ченгетата без да го бият, ама не на паветата в Софета, а на черен път в пущинака.

    14:30 21.02.2026

  • 111 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    1 2 Отговор
    Шиши е наритал Тиквата, копейката и диван диван, всеки свободен да е по форуми и социалките 🤣🤣🤣

    14:56 21.02.2026

  • 112 Професионалисти а?

    3 1 Отговор
    Цял живот на бюджетна издръжка че и осигуровки от собственият си джоб не плащат даже .... По добре без такива професионалисти моля

    14:57 21.02.2026

  • 113 ВКК 531

    2 1 Отговор
    Дрън, дрън!

    14:57 21.02.2026

  • 114 Смири се будисте Мирчев !

    3 1 Отговор
    И се възвиси.....

    14:58 21.02.2026

  • 115 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Каква прилична селекция бе, то мнозинството от хората не искат да ги пускат у село тия, а Гюров иска да ги сгодява с поповата щерка!!!! п.п . Надето , Янкулов, генерало-пенсионер, ония с небългарските имена, онова моме дето никой не му знае името и т.н.т.

    15:26 21.02.2026

  • 116 идиоти вън

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "С/Р":

    Е какво искаш, тое е добър наследник на баща си -БКП пропагандатор!!!

    15:28 21.02.2026

  • 117 с.Крушари, Толбухинско

    2 0 Отговор
    Два пръста чело, син на изявен комунист, от с.Крушари , Толбухинско, як като бик и почти толкова умен.

    15:39 21.02.2026

  • 118 Петрохан

    2 0 Отговор
    И дядо Запрянов е свеж, млад, енергичен, в трудоспособна възраст,бодър, внася обновление в петроханските редици.

    15:41 21.02.2026

  • 119 Ламев

    1 1 Отговор
    Професионалисти са, разбират от будизъм, сектантство, религиозни Далайски ритуали.

    15:43 21.02.2026

  • 120 някои

    1 0 Отговор
    брамо на момчето на секретаря на бкп от крушаре добричко печен демократ се изпече

    15:49 21.02.2026

