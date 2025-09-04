Новини
Пауло Дибала остава верен на Рома: Аржентинският маестро е на крачка от нов договор

4 Септември, 2025 20:06 369 0

Очаква се в близките дни да бъде официално обявено новото споразумение

Пауло Дибала остава верен на Рома: Аржентинският маестро е на крачка от нов договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пауло Дибала е на път да преподпише с Рома, разкриват източници на Corriere dello Sport. Преговорите между ръководството на клуба и аржентинската звезда са в напреднала фаза, а двете страни са почти постигнали съгласие за удължаване на контракта.

Дибала, който се присъедини към римския гранд през 2022 година, бързо се превърна в любимец на тифозите. Със своята магия на терена и безупречен усет към гола, 31-годишният нападател не само води отбора към успехи, но и се утвърди като най-продаваното име в клубния магазин. Фланелките с неговото име се разграбват като топъл хляб, а интересът от страна на спонсорите не стихва.

Настоящият договор на Дибала изтича в края на сезона, но самият футболист не крие желанието си да остане на "Олимпико". Новият наставник на Рома, Джанпиеро Гасперини, също залага на аржентинския виртуоз и дори обмисля да му повери капитанската лента – знак за огромното доверие и уважение, което Дибала си е извоювал.

Очаква се в близките дни да бъде официално обявено новото споразумение, което ще затвърди статута на Пауло Дибала като сърцето и душата на "джалоросите".


